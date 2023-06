Paloma Zapata, cineasta: ''La Singla, siendo sorda, fue la mejor bailaora del mundo''

De gitana en barrio marginal, a compartir cartel con Ella Fitzgerald y ser una de las mejores bailaoras de flamenco de la Historia. Hablamos de Antonia Singla, ''La Singla''. Nació a finales de los años 40 en el Somorrostro de Barcelona, el barrio gitano de las barracas.Se quedó sorda de bebé y, aunque los médicos lo relacionaban con un retraso, su madre vio más allá. Su hija quería bailar y le enseñó los palos flamencos con los chasquidos de sus dedos.Antonia interiorizaba el compás, lo marcaba con el zapateado y así aprendió a bailar.

Se arrancó a bailar en público con nueve años. Sin oír, pero con el talento corriendo por sus venas, sólo necesitaba fijarse en las manos del guitarrista para marcar el compás. Su carrera fue meteórica: con 14 añosprotagonizó ''Los Tarantos'' de Francisco Rovira Veleta y poco después estaba recorriendo Europa con Paco de Lucía llenando teatros con un espectáculo flamenco gitano.



Su nombre artístico es ''La Singla'', la gitana de los barrios bajos de Barcelona, por tanto con un origen muy parecido al de Carmen Amaya. Cincuenta años después, la directora Paloma Zapata, nos trae su historia en el documental ''En busca de la Singla''. ''No es la biografía de un personaje conocido, porque no es conocida, sino que había que descubrirlo y devolverlo a la historia del flamenco'', explica la cineasta.En la cinta, recorremos el proceso de descubrimiento de La Singla junto a Paloma. ''Hablar de Antonia es hablar de cómo era ser mujer, de ser gitano y ser sordo en esa época''. En España no es conocida, pero en Alemania sí. Su carrera no fue fácil por los problemas con su padre, la presión de ser artista y la propia dificultad. ''Subir al escenario era como una terapia que le ayudaba con su vida tan difícil'', explica Paloma.Por diferentes circunstancias, se bajó de los escenarios y no se volvió a saber de ella. Pero Antonia sigue viva.

El resultado de este documental lo podremos ver muy pronto en cines.