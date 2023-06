Paco Vázquez: “España no puede estar sin un partido que represente los valores de una izquierda democrática”

Paco Vázquez se muestra muy crítico por la “deriva que ha tenido el PSOE en estos últimos años” y confirma la necesidad de “una refundación profunda, una cambio total” del mismo y no sólo centrarlo en la figura de Pedro Sánchez.

El exembajador de la Santa Sede y exalcalde de La Coruña considera que “España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, de una izquierda constitucionalista, de una izquierda partidaria de defender la unidad de España, del modelo de Estrado, de una izquierda en consonancia con el resto de la izquierda europea”.

Por eso, insiste en la necesidad de la refundación del PSOE para “recuperar ese campo socialdemócrata” porque de no ser así “habría que fundar un partido que ocupara ese espacio”.

Para Vázquez el PSOE de ahora “es puro oportunismo, no hay ideología más que la de mantenerse en el poder”. Y recuerda que “ya nació con una falsedad como fue el voto de una censura que le dio poder a Sánchez avalado por el propio PSOE”.





“Sánchez es una persona amoral”





El que fuera alcalde de La Coruña no ha duda en reprender a Sánchez el adelanto electoral con el que afirma que “busca la división de las dos España, de volver al pasado y tirar por la borda el gran esfuerzo de reconciliación que se hizo”.

Paco Vázquez define a Pedro Sánchez como “una persona amoral que que carece de cualquier tipo de principio o valor, nada más que su propio interés” por lo que llama a “rechazar ese modelo de sociedad que nos intentan imponer”.

Confiesa Vázquez que “voy a votar en contra de lo que ha representado estos años el gobierno de Sánchez, el modelo de sociedad que han intentado implantar y sobre todo las consecuencias de ello, de la España que se está construyendo”.

Y no duda el exembajador de la Santa Sede en adular al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, señlanado que se trata de “una persona que no crispa, que busca el diálogo y no molesta a quienes como yo no compartimos su ideología”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una legislatura que ha roto con la Transición





Valora Paco Vázquez la gestión de Sánchez al poder en estos años y habla de “legislatura de ruptura” y explica que ha sido de “la ruptura con la Transición, la rutoura con los valores de consenso y diálogo que representó toda la etapa de la Transición y de ruptura con un modelo de sociedad”.

Señala además que “hemos tenido una mayoría parlamentaria anómala y excepcional en el conjunto de las democracias occidentales sustentada en partidos que tienen como objetivo final ir contra de la legalidad en la que están representados, partidos independentistas contrarios a la unidad de España, partidos partidarios de la derogación de la Constitución, de la modificación del modelo del Estado”