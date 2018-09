Pablo Casado, sobre los aforados: "El PP no está a favor de abrir en canal la Constitución"

El presidente del PP Pablo Casado ha dejado claro que su partido no apoyará la reforma constitucional anunciada por Sánchez con la intención de eliminar los aforamientos para delitos ajenos al cargo. En una entrevista este martes en 'Herrera en COPE', Casado asegura que es "un globo sonda" del gobierno y una nueva "irresponsabilidad". "España no está para reformas constitucionales con los interlocutores políticos que tenemos. No hay mimbres ni interlocutores para hacer una reforma constitucional. Donde estaba en el 78 Solé Turá, está ahora Pablo Iglesias. Donde estaba el señor Roca, ahora está Rufián. Y donde estaba Peces-Barba, ahora tenemos a Pedro Sánchez", ha dicho.

Para el líder del PP, la urgencia no es eliminar los aforamientos: "Si hablamos de reformar, que ya adelanto que el PP no está en disposición de abrir en canal la Constitución, debo decir que hay temas más importantes. Como modificar la disposición adicional cuarta, que permitiría una anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y sin forma de ser recurrida en los tribunales. O el título octavo, donde el PP igual dice que las competencias en Educación tienen que estar garantizadas por el Estado".

Casado cree que esta propuesta es otro "anzuelo" lanzado por el gobierno para que el PP pique" Como no tienen votos ni para legislar ni para gobernar, quieren que el PP lo muerda. Y decir sobre el PP que estos señores tan de derechas no quieren exhumar a Franco o no creen en la regeneración porque no quieren quitar los aforados", ha dicho. En ese sentido, el líder del PP ha explicado que si el gobierno quiere cambiar los aforamientos, "hablemos de los 250.000 aforamientos que hay". "Esto no es que los políticos, que representan un 12% de todos los aforados, tengan un privilegio. Tienen unas garantías para ejercer su función. En Alemania no hay aforamientos, pero tampoco hay acusación popular. Debatamos que se supriman los aforamientos, pero el de todos".

Sobre su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos, Casado ha adoptado una actitud más agresiva y ha vuelto a insistir en que todo está "suficientemente explicado". "En el caso de Sánchez estamos ante un título habilitante, pero el mío es un curso irrelevante. El problema es que si en España el debate durante cinco meses es lo que hizo un señor para su doctorado o para el bachiller, tenemos un problema. Son cortinas de humor para tapar lo que de verdad importa: que se destruye empleo, que crecemos menos que en los últimos años, que estamos subiendo el gasto...", ha dicho. El líder del PP ha reconocido además estar "harto" de este tema y pide que le dejen "en paz". "Si una universidad hace algo malo, que se lo pregunten a ellos. Uno ya se siente víctima. Parece que a mí me habrán buscado problemas de patrimonio, de juergas, de pareja... Como no han encontrado nada, han ido a ver el curriculum vitae. No da para tanto. Yo no voy de catedrático de metafísica ni de registrador de la propiedad. Nunca he arremetido contra los jueces ni contra las universidades, pero esto me produce mucho hartazgo". Y avisa: "Hay que decidir si seguimos baremando a los políticos por si se saltaron los semáforos en rojo o por querer abrir la Constitución en canal para tapar un escándalo personal. En lo que a mí respecta, como ya he dado tantas explicaciones y no oculto nada, que digan lo que quieran. Yo a lo mío".

Casado también ha afeado al gobierno que no haga nada ante los reveses judiciales de Alemania y Bélgica ante los casos de independentisas huidos o enaltecedores del terrorismo. "A España se le está humillando en Bélgica. Que venga Bélgica a decir que una sentencia firme no se pueda cumplir, me preocupa mucho. Igual entonces me planteo la euroorden o el espacio Schengen. Resulta que Bélgica se ha convertido en un refugio de secesionistas ¿Dónde está el gobierno que no está llamando a consultas al embajador belga? Tenemos un país desbocado. Que el señor Sánchez ponga orden en la UE".

El líder del PP cree que el 155 tiene que ser "duradero y amplio". "No hay margen para el apaciguamiento o la negociación. Blair tomó la autonomía del Ulster cuatro años. El 155 no pudo ser más amplio cuando nosotros la aplicamos porque Ciudadanos dijo que tenía ser instrumental para convocar elecciones y el PSOE se negó que llegara a TV3", ha detallado. Y ha añadido: "No podemos seguir viendo ultrajes al gobierno o a los ciudadanos llegando a las manos por culpa de la inacción del gobierno. Hay que actuar ya".

Sobre los diferentes manuales escolares, Casado propone que sea el Estado el que tenga "los currículos, los contenidos y la selección del profesorado” además de apostar por el bilingüismo. “No es cuestión de recentralizar, sino de tener lealtad”, ha explicado. Por último, Casado ha afirmado que la comparecencia de José María Aznar en la Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP “es un despropósito y lo hacen para desgastar al partido". "Espero que quede claro que es una persona honesta", ha concluido.