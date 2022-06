Un oyente confiesa qué le gusta más de Rafa Nadal y Carlos Herrera aplaude: "La cara que se les queda..."

La victoria de Rafa Nadal en la final de Roland Garros no deja de generar comentarios y aplausos entre los españoles que ven con asombro como este mallorquín de 36 años recién cumplidos ha conseguido agrandar su ventaja con Federer y Djokovic y plantarse con 22 Grand Slam. Un récord que difícilmente veremos a corto y medio plazo. Los oyentes de 'Herrera en COPE' no son ajenos al asunto y algunos, como Javier, han querido explicar qué es lo que más les gusta del tenista español.

Javier y la "carita de los franceses"

Javier es un fósforo declarado, un admirador de Carlos Herrera y del equipo que componen el programa de 'Herrera en COPE'. Tanto es así que sus palabras sobre Rafa Nadal le han valido el aplauso de los componentes del programa: "Quiero comentarles de Rafa que es un portento físico", comenzaba declarando lo mucho que admira al tenista. "Lo que más me gusta es la cara que se les queda a todos los franceses cada vez que gana la final", ha destacado el oyente de 'Herrera en COPE', provocando la aprobación de quienes le escuchaban con atención en ese momento.





"Eso por todos los camiones de fresas que nos volcaron en su día", argumentaba un Javier que conseguía desatar las risas entre los miembros de 'Herrera en COPE'. "Yo me lo paso muy bien. La venganza. Una cara así, como diciendo otra vez, otro español. Es un portento físico", ha insistido este fósforo que admira de forma profunda a Rafael Nadal tras su última victoria sobre la arcilla de París.

El día que Navarro vio ganar a Nadal

Por su parte, y una vez Javier se había despedido, Goyo González ha querido romper una lanza en favor del país del otro lado de los Pirineos: "Los franceses están encantados, ya lo han asumido como algo propio", ha querido argumentar, encontrándose con la negativa de otra colaboradora destacada de 'Herrera en COPE': María José Navarro.





La encargada de escribir el diario más famoso de la radio en España ha sido tajante con su compañero de tertulia: "No". Y es que María José Navarro ha querido ejemplificar el disgusto que Rafa Nadal provoca en los franceses con una anécdota personal, vivida por ella en primera persona: "Vamos a ver. A mí me gusta mucho que Rafa gane en Francia y esa carita no se les quita. Yo estuve en 2008, cuando le metió a Federer 6-1, 6-3, 6-0, que estábamos en hora y media fuera y te puedo decir que esa carita a ellos no se les ha quitado", ha explicado Navarro.

"Nunca jamás. Recuerdo a la ministra de deportes francesa, que hace bien poquito, señaló de nuevo a Rafa Nadal. No se les quita", ha insistido María José Navarro, a la que Carlos Herrera ha querido añadir un dato que, sin duda, juega en contra de los aficionados al tenis galo: "Ahora les viene otro por detrás", en referencia a un Carlos Alcaraz que ya hace las delicias de todos aquellos que durante años han seguido las gestas de Rafa Nadal en Roland Garros y otras muchas pistas del deporte de la raqueta.