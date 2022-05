Un oyente le desvela a Carlos Herrera su secreto para adelgazar 28 kilos: "Está más malo, pero..."

Joaquín es un oyente de COPE. No solo eso, pues se declara fósforo de 'Herrera en COPE', una categoría especial que hoy ha hecho públicos sus secretos para afrontar con éxito la operación bikini. El caso de este sevillano es reseñable, puesto que ha admitido haber adelgazado hasta 28 kilos con un curioso método.

El secreto de Joaquín para adelgazar

Carlos Herrera le ha dado los buenos días a Joaquín, quien ha sido rápido en explicar cómo ha conseguido adelgazar él mismo: "Un poquito de deporte y una infusión de jengibre puro", ha señalado. "Antes de empezar el deporte", es el momento en el que se toma la infusión, la cual ha confesado que, bajo su punto de vista, "está más malo que un rayo, pero claro", asegura que da resultados. "Me lo tomo hasta caliente", ha dicho.





Joaquín vive en Sevilla y lleva tiempo utilizando este método que va más allá de un mero preparatorio de la operación bikini. "Normalmente, me noto que eso me da calores internos... Me pongo 'rojito', 'coloraíto' y acto seguido a pedalear mucho. Me funciona", ha explicado este fósforo en 'Herrera en COPE', quien no ha dudado en contar su historia personal y cómo un poco de deporte, la infusión de jengibre y un cambio de hábitos han hecho que su vida dé un vuelco.

Casi 30 kilos menos

"Yo hace seis años pesaba 118 kilos. Y ahora peso 90, 91", kilos, ha asegurado Joaquín, quien no ha dudado en bromear un poco, confesando que "en época de torrijas, 92, 93", kilos, lo mismo que le ocurre cuando llega la época de la Feria de Abril, de la que acabamos de salir. Aun así, esto supone una rebaja de hasta 28 kilos en un oyente que ha explicado que ahora se mantienen casi todo el año en unos 90 kilos de peso.





Realmente, este fósforo ha confesado que no hace "dieta". Joaquín ha explicado a Herrera que come "bien, lo que me gusta, me suelo tomar unas palmeritas de chocolate, un pequeño donut antes de irme a la cama, porque eso es lo que me ayuda a dormir", ha añadido para sorpresa de los colaboradores de 'Herrera en COPE' que han escuchado su relato y métodos, atónitos. "Mucha fuerza de voluntad", es la frase con la que ha querido resumir su logro para pasar de casi 120 kilos a unos 90 actuales que le hacen sentirse mucho más cómodo.

"Hace nueve años le di un cambio al estilo de vida y estoy encantadísimo. Me notaba pesado, gordito, la gente me miraba", ha relatado Joaquín, quien ahora gracias a la voluntad, a hacer un poco de deporte y cambiar algunos hábitos de su vida, ha conseguido adelgazar de forma considerable. Sin duda la infusión de jengibre le ha ayudado en el proceso, lo que no quita que este, por sí solo, no pueda considerarse un remedio milagroso y que, cualquier ayuda para adelgazar deba ir acompañada de un cambio de estilo de vida, una mejora en la alimentación y, por supuesto, la realización de algo de deporte.

