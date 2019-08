Enfrentamiento entre Chencho Arias y el fundador de Open Arms: "No se puede acoger a todos. Es pura demagogia"

El barco de la ONG española Open Arms lleva más de una semana en aguas internacionales esperando a que algún país europeo le permita desembarcar a los 160 migrantes que lleva a bordo, entre los que hay al menos cuatro menores y tres mujeres embarazadas. La embarcación de Open Arms socorrió el pasado 1 de agosto a 55 personas, entre ellos dos bebés mellizos y una mujer embarazada, justo cuando la balsa neumática en la que navegaban estaba "a punto de naufragar" y entraba agua, explicó entonces el fundador de la ONG, Òscar Camps. Al día siguiente fueron rescatadas a otras 69 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas, y posteriormente tuvieron que ser desembarcadas tres mujeres por cuestiones de salud. En la madrugada del 10 de agosto, La Valeta pidió a Open Arms que asistiera a una embarcación en peligro con 39 personas y horas después se ofreció a acoger a estos últimos rescatados, desentendiéndose de los otros 121 porque, justificó el Gobierno maltés en un comunicado, estos no habían sido auxiliados en aguas de responsabilidad maltesa. Para no alterar la convivencia a bordo, la tripulación española rechazó el ofrecimiento de Malta y reiteró que todas las 160 personas debían ser desembarcadas.

En una entrevista este lunes en 'Herrera en COPE', Óscar Camps ha vuelto a pedir cooperación para desembarcar a estas personas en un puerto seguro. Durante su charla también ha tenido un enfrentamiento dialéctico con Chencho Arias, tertuliano del programa. "Yo creo que es acertado decir que la política de la UE en materia de inmigración da vergüenza. ¡Cómo no se ponen de acuerdo en acoger a personas desvalidas o que huyen por motivos políticos! Pero cuando se dice que tienen derecho a pedir asilo, solo la tienen los que tienen motivaciones políticas. La mayoría vienen por razones humanas y no lo critico. Yo también lo haría. Pero esas personas no vienen por razones políticas, sino económicas. Y a esas personas no tenemos ninguna obligación de procesar sus peticiones de asilio. Usted está haciendo una labor humanitaria y es elogiable. ¿Pero qué pasa si a este Open Arms se abren las puertas? Que luego se multiplicarán. Hay que abrir sólo los brazos a los que lleguen por razones políticas. Hay un efecto llamada que ustedes no quieren reconocer", ha dicho Chencho Arias.

Óscar Camps le ha respondido así: "¿Les dejamos morir ahogados? Yo no digo adónde tienen que ir, sólo queremos que estén en tierra. Durante cinco meses no ha habido ningún barco de ninguna ONG operando en el Mediterráneo y han muerto 450 personas. Han estado llegando muchas pateras a Lampedusa, Malta y al sur de Italia. Desde 2014 no hay ninguna operación de salvamento en el Mediterráneo. La hacía Italia, que le costaba 300.000 euros diarios y solicitó ayuda a la UE. Esa operación salvó a más de 150.000 personas. Pero como la UE se puso de perfil, Italia paró esta operación. Desde entonces han muerto 30.000 personas y a nadie le ha importado. ¿Si se lanzan al mar por motivos económicos hay que dejarlos morir?", se ha preguntado el fundador de Open Arms. "Hay que devolverlos o acoger los que podemos acoger. Abrir las puertas de par en par es impensable", le ha reiterado Chencho Arias.

Óscar Camps ha reiterado que no van a dejar morir a la gente ahogada "porque tenemos una obligación legal y moral con los náufragos". "Nosotros no nos dedicamos a la acogida. Nos dedicamos a proteger la vida humana en el mar", ha concluido.