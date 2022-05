La 'okupación' de la casa de Carlos Herrera o el Cristo perdido de Dalí, lo mejor de 'Herrera en COPE'

La 'okupación' de pisos y todo tipo de viviendas se está convirtiendo en una preocupación creciente en la población española. La realidad es que las cifras están disparadas en algunas localidades españolas, como es el caso de la ciudad catalana de Mataró. Que es una ciudad donde, precisamente, vivió Carlos Herrera en un piso que, como muchos otros en la zona, terminó por ser 'okupado' por un grupo de personas que no eran sus legítimos dueños.

"En la casa en la que yo vivía, la 'okuparon'", ha confesado Carlos Herrera, haciendo memoria sobre el lugar en el que llegó a vivir en la misma ciudad de Mataró. "El edificio se fue vaciando", ha relatado, como era el caso de tantos otros de la zona que, al quedarse sin vecinos que viviesen en su interior, se convertían en el blanco perfecto para los 'okupas' que se disponían a entrar para no salir. "Era un piso de alquiler", ha explicado Herrera, aclarando que en el momento en el que se produjo la 'okupación' el propietario del piso en cuestión era un conocido banco.

Audio





La boda de Alberto Herrera, pagada por Carlos Herrera

La semana pasada pudimos escuchar a Alberto Herrera explicando qué dificultades iba a tener a la hora de organizar su boda: "El problema de mi boda no es a la gente que tengo que invitar yo, es a los amigos de mi padre, que tiene muchos más invitados que yo, para mi boda", relataba entonces el pretendido y pretendiente de María José Navarro. La autora del diario ha aprovechado para explicarle a Alberto qué problemas va a tener realmente en su boda, los de verdad, "los que tiene que ir preparando solución de antemano".

Y es que de ser la boda con María José Navarro, aunque ella misma admite que no ve el tema muy "enderezado", el problema por el que Alberto Herrera se preocupe no será su padre "que no va a venir", ha afirmado contundente Navarro sobre la presencia de Carlos Herrera en el enlace. "Va a pagar la boda, pero no va a venir", ha querido dejar por escrito en las ondas de 'Herrera en COPE'.

Audio





Luis del Val: “Cuesta imaginarme a mi nieta de 16 años caminando en solitario hacia un hospital para abortar"

Luis del Val ha puesto el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la nueva Ley del aborto aprobada por la ministra Irene Montero:

"De las cinco nietas que han venido a recordarnos a mi mujer y a mí, que la vida no es un misterio, sino un continuado prodigio, la mayor tiene 16 años. Y me cuesta mucho imaginármela, caminando en solitario hacia un hospital para que le practiquen un aborto, sin haber hablado antes con su padre, que es mi yerno, sin haber tenido una larga conversación de las que mantiene con su madre, que es mi hija", ha explciado en su análisis que se puede escuchar al completo en el siguiente audio.

Audio









Descubren en un sótano de Hawái el original Cristo de cera de Salvador Dalí

En 1979, Salvador Dalí esculpió en cera el Cristo de San Juan de La Cruz. Se hicieron cientos de ediciones en diferentes acabados y los expertos, al no encontrar el original, asumieron que había sido destruido. Ahora, 43 años después, ha sido encontrado en el sótano de un coleccionista privado de Hawái.

Audio





María José Navarro renuncia al piso de Tomares

"Ya no hay piso de Tomares", María José Navarro ha bajado los brazos y ha decidido renunciar a ser propietaria del conocidísimo piso de Tomares que tantas páginas del diario más conocido de las ondas ha ocupado.

Este cambio de postura se ha producido, "para disgusto de su padre", porque el ex de María José Navarro se lo ha currado, y es que Alberto Herrera ha tenido la brillante idea de regalarle dos entradas para ir a un concierto "acorde con mi edad", según apunta la misma Navarro. Lo que tiene claro es que para el concierto se va a llevar consigo a su amiga Mari Llanos. Puedes escuchar esta peculiar página sonora del diario de Mari Jose en este audio.

Audio





