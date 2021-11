Odilo Iglesias, vecino de Merí (Ourense): "Si nos quitan el teléfono público nos quedaremos incomunicados"

93 años después de su implementación llega el final de uno de los iconos del siglo XX en España. Las cabinas telefónicas dejan paso a las nuevas tecnologías y marcan un punto y seguido para las llamadas, videoconferencias y demás experiencias de este tipo que, a lo largo de las décadas tanto han cambiado.

Así mismo, la nueva Ley de Telecomunicaciones ya no obliga a que haya un mínimo de cabinas en las calles de España. De hecho, la tendencia de los últimos años, invitaba a pensar que ya habían desaparecido todas, pero no, aún quedan varias. En concreto, nuestro país cuenta aún con quince mil cabinas telefónicas que aún pueden utilizarse.

Entre los datos más curiosos que nos dejan estas leyendas vivientes de las llamadas, están en sus usos. Y es que en España, menos del 20% de la población ha usado estas cabinas. En cuanto a los datos de las llamadas, la media de conferencias no llega a 1,5 realizadas de manera diaria. En total, cuesta mantener las cabinas cuatro millones de euros.

En la localidad orensana de Merí tiene una historia curiosa en su haber; y es que, además de conservar de manera íntegra el funcionamiento de su línea telefónica pública, tiene el dispositivo integrado en una de sus casas. ¿Por qué ocurre esto?

Érase un teléfono a un patio pegado

La familia Iglesias tiene en su haber, desde la década de los años ochenta el teléfono de línea de la pedanía, que no supera el centenar de habitantes. Odilo es el propietario del hogar que proporciona este servicio, y nos cuenta en Herrera en COPE que "el teléfono sigue recibiendo llamadas hoy en día".

Pero la gran cuestión es saber por qué el dispositivo está en su casa. Odilo nos cuenta que su pueblo, "es una localidad pequeña, y no había ni bares ni locales comunes" y, puesto que su casa es la más céntrica, "se propuso colocarlo aquí y en mi familia aceptamos".

Sobre su colocación, la cabina se encuentra en el patio de su casa, aunque el propio Odilo nos cuenta, "es peculiar porque no tiene puerta, es imposible quedarse encerrado". El funcionamiento es simple, ellos proporcionan la línea para poder llamar y, según los pasos que hay en el marcador, se procede a cobrar.

Su teléfono tuvo mucho movimiento antaño, una frecuencia que ha ido disminuyéndose con el paso de los años pero que siempre "se ha mantenido". La llegada de ese comunicador al pueblo, supuso que se dejara de usar tanto las cartas, y al mismo tiempo proporcionar un servicio que en palabras de Odilo, "siempre ha sido muy responsable, nadie llamaba nunca a deshora".

La España desconectada

Con la llegada de 2022, las cabinas desaparecerán de nuestras vidas a poco más de siete años de convertirse en centenarias; sin embargo, esto abre una duda en Odilo y el resto de vecinos de Merí, y es que aún no saben si les van a quitar ese teléfono. Esto puede convertirse en un problema debido al aislamiento comunicativo de las pequeñas localidades. "En nuestro pueblo no hay ni cobertura ni fibra, no sabemos qué va a pasar".

La solución para ellos tendrá que llegar, puesto que la evolución tecnológica está hecha para avanzar y evolucionar, no quedarse estancados ni dejar atrás y marginar a aquellas localidades que, del mismo modo, tienen derecho a contar con las mismas posibilidades que cualquier habitante de la gran ciudad.