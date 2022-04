Nuria Fergó cuenta la verdad sobre su romance con Manu Tenorio en 'Operación Triunfo'

Nuria Fergó es una cantante y actriz española que llegó a nuestras vidas hace veinte años, ya que saltó a la pequeña pantalla al convertirse en concursante de la épica y primera edición de 'Operación Triunfo', en 2001, donde siempre será recordada por su interpretación de 'Noches de Bohemia' junto a Manu Tenorio.

A pesar de recordarla por su música, estos últimos años, la hemos visto más como actriz, dado que ha aparecido en series como 'Amar en tiempos revueltos', 'Servir y proteger' o 'Padre no hay más que uno 2'. Asimismo, también se ha dejado ver en programas como 'Tu cara me suena', 'OT: El Reencuentro' o 'La mejor canción jamás cantada'. A pesar de ello, Fergó ha querido retomar su carrera como cantante y lanzar un nuevo álbum. Por el momento, la artista ha sacado tres singles como adelanto: 'Hijo de la luna', 'La media vuelta' y 'Te amaré. Este último lo canta con Manu Tenorio, quien fue su fiel compañero durante su paso por el talent musical de La 1.

Como consecuencia, este jueves, Fergó ha acudido a 'Herrera en COPE' para ser entrevistada por Carlos Herrera y hablar de sus nuevos proyectos. "Hace 13 años que no saco disco y necesitaba sacar un álbum físico y dar un giro por lo que me decía el corazón... He decidido hacer canciones clásicas, rancheras, que serán tres o cuatro. Y el resto serán canciones que han formado parte de mi vida, versionadas en rancheras", comienza contando la artista sobre su nuevo disco.

"En lo profesional estoy muy contenta porque me adaptado y he ido poco a poco. En esta profesión hay muchos altibajos y yo me he adaptado poco a poco. Soy una privilegiada y nunca me ha faltado el trabajo, ya que llevo 20 años viviendo de la música y, para mí, eso ya es todo un éxito", agrega tras confesar que quiere "dar el salto a Latinoamérica porque es el único sueño que le queda por cumplir, de sus objetivos desde pequeña". "En mayo saldrá el disco y para adelante. Estoy muy feliz porque he hecho lo que me salía del corazón", asegura la entrevistada.









Su relación sentimental con Manu Tenorio

A raíz del reciente estreno de su tema junto a Tenorio, la cantante ha sido preguntada por la relación que mantienen y la que tuvieron en el pasado, cuando eran dos jóvenes viviendo una gran experiencia en La Academia de TVE. "Hemos sido una pareja artística mucho tiempo. Manu de cabeza, tenía clarísimo que tenía que estar en este disco. Por esos 20 años, porque ha sido muy importante en mi vida y lo seguirá siendo por lo que vivimos en esa experiencia, por la química que siempre hemos tenido... Sabía que iba a ser un regalo para todos nuestros seguidores el volver a unir nuestras voces. Desde el minuto uno que se lo dije, me dijo que sí. No me preguntó ni por la canción, me dijo que para lo que yo quisiera. No le di opción", cuenta Fergó sobre el motivo por el que quiso que una de su canciones fuese junto al cantante.

En ese momento, ha sido preguntada por si en La Academia tuvieron algo más que una bonita amistad. "No hemos dicho nada. Solo mucho cariño", contesta la cantante, haciendo referencia a las declaraciones que dieron en la revista 'Hola' sobre esto. "Algo hubo, nos dimos un poquito de cariño, nada más", asegura la cantante en el mencionado medio. "Lo guardaremos en nuestra memoria. Éramos muy jovencitos. Lo importante es lo que queda hoy por hoy. Llevarte bien con las personas, a veces, parece un reto, y cuando conservas una amistad de tantos años, es un tesoro", comentaba Tenorio entre risas. "Somos mucho más maduros, pensamos de diferente forma, somos más conscientes y nos tomamos las cosas de otra manera", reconoce, dejando claro que ese romance forma parte del pasado y ahora son grandes amigos.

