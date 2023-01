Núñez Feijóo, en Herrera en COPE: "Debemos unir el centro derecha en España para buscar un gobierno mejor"

Este lunes 9 de enero, Carlos Herrera ha entrevistado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para analizar el año que comienza, con dos citas electorales clave, las elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo, así como las generales a final de 2023.

En primer lugar, Feijóo ha explicado cómo está diseñando su equipo para afrontar las citas en las urnas: "Lo primero que debemos buscar es talento y en segundo lugar, vocación, a quién le interese servir a su país. Por tanto, talento y servicio público. Creo que hay gente que lo dejó y ahora es momento de que vuelvan. También creo que es interesante que personas que militaron en otros partidos y ahora ven en el PP una oportunidad".

Ante la pregunta de si cree que Ciudadanos va a responder a su vocación, se ha mostrado cauto, al tiempo que abierto a nuevas incorporaciones: "Primero recordar que tienen una asamblea este fin de semana. Además, creo que hay muchos votantes de Cs que en este momento, si hubiera elecciones, votarían al PP. Creo que habría más gente votando al PP que a Cs, me refiero a exvotantes de Cs. En cuanto a dirigentes, tienen las puertas abiertas del PP en el caso de que les interese y a nosotros nos encaje. Vamos a ser respetuosos con las decisiones que tomen. Creo que ahora debemos unir el centro derecha y a esto están convocados dirigentes, militantes y votantes de Cs".









Las perspectivas de cara a las elecciones de mayo

Poniendo el foco en la primera cita electoral, Feijóo se ha pronunciado ante la pregunta de si "van a ser un tsunami contra Sánchez": "Me gusta ser prudente. Creo que las elecciones de mayo son muy importantes para España, pero también para configurar una cierta tendencia en las generales. Creo que hay presidentes autonómicos que tienen más reclamo que Sánchez, pero también creo que el PP está en condiciones de ganar en cualquier comunidad autónoma. Estamos optimistas en incrementar algunas comunidades autónomas y recuperar algunas capitales de provincia. No le oculto el optimismo moderado del partido".

Ante una posible moción de censura después de las elecciones de mayo, el líder de los populares ha sido claro: "Creo que las mociones de censura, que siempre son temas importantes, creo que la más importante en esta situación de Gobierno, se requiere algo más, un voto directo a la urna. Hay miles de urnas, esa es la gran moción de censura, es una que funciona. En la otra lo único que se puede es perder porque los independentistas nunca han mandado tanto en España. Saben que con Sánchez pueden conseguir lo que no pueden con el bloque constitucional. La moción de censura que me parece más útil es la de las urnas".

Medidas clave en los primeros 100 días de gobierno

En cuanto a las medidas que plantearía en sus primeros 100 días de gobierno, Feijóo se dirige directamente a los españoles: "decirles cuál es la situación económica de nuestro país. Nuestro país desde el punto de vista económico ha perdido una legislatura. Es un país más endeudado, que ha crecido menos y más pobre. Desde el punto de vista social, conlleva un incremento de la pobreza, conlleva también un agujero en las pensiones. Tenemos también algunas tensiones, yo diría que más de las que debiéramos en el ámbito institucional. Volver a hablar de lo importante, como podemos mejorando el crecimiento económico, conteniendo los impuestos y llamando a la inversión que la economía española vuelva a crecer".

Junto a esto, asegura que van a presentar "una agenda de regeneración democrática institucional para apuntalar y avalar la independencia de las instituciones públicas del Estado. Superar las crisis económicas, social e institucional. Cuando el señor Sánchez nos ha costado 1.500 millones de euros cada semana desde que es presidente del Gobierno, esto conlleva un enorme riesgo de solvencia de nuestro país y de incremento de los gastos financieros, esto los españoles tienen que saberlo. Si no crecemos más que la media europea, tendremos muchas dificultades con el pago de la deuda. El tema institucional me parece muy importante, debemos volver a dignificar y a hacer una apuesta por la profesionalización de las instituciones del Estado".

En cuanto a las leyes a derogar, "la ley de memoria Democrática que creo que ofende a cualquier demócrata español. Creo que la de Educación es inadecuada y ha disminuido la calidad educativa. No se si se va a aprobar la Ley Trans, pero entiendo que es una banalización del sexo. Proteger la integridad del estado, entiendo que el país de Europa con más riesgo de fragmentación es España. Para que no haya lugar a delitos de sedición, lo mejor que podemos hacer es tipificar el referéndum ilegal".

Una posible coalición con VOX

Ante la posibilidad de tener que gobernar en coalición con VOX, el líder del PP ha sido cauto: "Sería difícil, no se lo oculto porque la experiencia que traigo de Gobierno de Galicia es con una mayoría parlamentaria, las legislaturas son cortas y están para hacer cosas. En este momento tenemos un Gobierno dividido que da cobijo a la izquierda populista y tenemos un presidente de Gobierno que no puede nombrar a sus ministros. Tenemos una alianza parlamentaria impropia donde aquellos que no creen en el Estado son los que están garantizando la estabilidad del Estado. Las coaliciones entre el PP y VOX, si se pueden evitar, las evitaré. Creo que es mejor un Gobierno en solitario del PP que uno con VOX".

Además, ha asegurado que va a "pedir el voto a los votantes de VOX" porque "durante muchas décadas" votaron a su partido. "Es fundamental hacer un cambio en España. Si suma el voto PP y VOX supera el 45%. Con cualquier encuesta, si hubiese un centro derecho unificado tendríamos mayoría absoluta. ¿Me interesan los votantes de VOX? Le aseguro que sí. Si ganamos en las autonómicas o municipales vamos a intentar formar Gobierno y hablaremos con los partidos que hayan sacado menos votos", ha apuntado Feijóo en 'Herrera en COPE'.

En clave económica, el líder popular también ha respondido ante una bajada de impuestos futura: "Todas las comunidades autónomas donde está gobernando el PP han bajado impuestos, todas han deflactado o bajado el IRPF, tenemos menos presión fiscal. Además, se da la curiosidad que donde ahora gobierna el PSOE van a bajar el impuesto a la renta. Es evidente que el PSOE no las baja, sus candidatos también. Nosotros somos prudentes, pero hemos dicho que el impuesto que grava la riqueza que tienes no tiene sentido, entendemos que el impuesto de patrimonio debe ir bajando. Hemos planteado la actualización del impuesto a la renta, ha subido el IPC muchos puntos y lo lógico es bajarla".