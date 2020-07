Núñez Feijóo, en COPE: “La alternativa al PP es un multipartito con diez partidos distintos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' a pocos días de las elecciones autonómicas gallegas. Feijóo se ha felicitado de la buena evolución del brote de A Mariña y de la situación de la epidemia en Galicia: “A pesar del brote de A Mariña el número de infectados bajó ayer. Llevamos un mes sin fallecimientos, casi un mes sin gente en la UCI y solo seis ingresados”.

Sobre un posible aplazamiento de las elecciones por el brote de Lugo, el presidente cree que no es lo adecuado: “Vamos a hacer lo que digan los médicos. Si se mantienen las costumbres ordinarias, se puede ir a votar. En Euskadi también hay un brote y allí los socialistas no dicen que no hay que ir a votar”.

La situación de la epidemia en la comunidad no es en absoluto preocupante, ha asegurado: “En Galicia hay provincias enteras con 2 o 3 contagiados del virus, en su casa. Yo firmaría que la situación que tenemos hoy siga siendo la situación los próximos dos años”.

Sin alternativa al PP

El presidente gallego ha recordado la división existente entre la oposición al PP en la comunidad y lo difícil que sería una gobernabilidad en manos de los nacionalistas: “La alternativa al PP es un multipartito con diez partidos distintos. El PSOE dice que Galicia no es nacionalista, pero están encantados de poder gobernar con el Bloque, que son socios de Bildu y ERC”.

Por eso, el presidente gallego anima a los electores a acudir a las urnas: “El señor Simón ha dicho que la actuación del Servicio Gallego de Salud ha sido excelente, y hemos sido los primeros en salir del estado de alarma”. Ir a votar, asegura, es perfectamente seguro: “Ir a un colegio electoral tiene el mismo riesgo que ir a la farmacia”.

Feijóo ha defendido además su gestión en los 11 años que lleva al frente de la Xunta: “Si gobierno, los gallegos van a tener un Gobierno como los últimos 11 años. Vamos a cumplir los compromisos de pago, vamos a tener un parlamento estable”. Una gestión que, asegura, ha mejorado la vida de los gallegos: “Somos la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado la renta per cápita en los últimos 10 años. Galicia es un buen lugar para vivir e invertir”.

La alternativa, ha reiterado, es una oposición dividida: “La oposición debería dedicarse en la próxima legislatura a unirse entre ellos, antes de intentar unir al pueblo gallego”.

Tantos años al frente de la Xunta han hecho de Feijóo un dirigente más maduro, según afirma: “Hoy creo que soy un mejor político que cuando llegué a ser presidente de la comunidad autónoma. Tengo una visión más serena de los intereses generales de Galicia y de España”.

El PP, única alternativa al gobierno de PSOE y Podemos

Feijóo ha defendido la trayectoria del Partido Popular y ha lamentado la falta de unión en el centro derecha: “El PP ha gobernado en los momentos de mayor dificultad de nuestro país. Y lo ha hecho con buena nota. Es verdad que el centro-derecha está fracturado, y el socialismo, populismo e independentismo están encantados. La única posibilidad que tenemos de cambiar el gobierno es unirnos”.

El presidente gallego tiene claro que la única alternativa al Gobierno de Sánchez e Iglesias es el PP: “El PP es la única alternativa al social-populismo aderezado con independentismo que tenemos en España”.

Por eso, Feijóo cree que el objetivo del PP debe ser volver a unir todo el espectro de centro-derecha: "Soy muy escéptico de que el PSOE quiera pactar con el PP. No conozco la propuesta de Ciudadanos, creo que se comporta con lealtad en las comunidades en las que gobernamos juntos, pero tiene una parte imprevisible. Y después está Vox, un partido que beneficia al PSOE y a Podemos, que están encantados de que Vox exista".