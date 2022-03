La nueva ESO: adiós a las notas numéricas, a la Filosofía y a repetir curso, entre otras mediadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes el nuevo currículum de Educación Secundaria Obligatoria, la llamada ESO. Con el que va a haber cambios que afectarán a más de 2 millones de alumnos que actualmente cursan la Enseñanza Secundaria Obligatoria. De momento este Real Decreto es una ley de bases, es básicamente y para que nos entendamos, el mínimo que se deben aplicar en todas las CC. AA. y cuya publicación será inminente.

Ya se ha aprobado en Consejo de Ministros pero, ¿cuándo entra en vigor esta nueva ley? Bueno pues según el Gobierno, se aplicará en 2 turnos. A 1º de la ESO y 3º de la ESO en el curso escolar 2022-2023 y por otra parte, a 2º y 4º de la ESO en 2023-2024.

Vídeo









¿QUÉ CAMBIOS HABRÁ A PARTIR DEL CURSO QUE VIENE?

El primer cambio tiene que ver con la nota. Ya no habrá notas numéricas. Es decir, ahora, las notas se agruparan en: insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.

Otra medida que cambia es que desaparecen por completo los exámenes de recuperación. Tanto los de junio como los de septiembre. Ahora da igual que un alumno tenga asignaturas suspensas porque podrá pasar de curso siempre y cuando tenga la aprobación del claustro de profesores. Como te puedes imaginar es uno de los puntos más polémicos de la Ley Celaá porque directamente tumba la cultura del esfuerzo.









¿QUÉ HARÁ FALTA PARA UN ALUMNO SE GRADÚE EN LA ESO?

José Manuel González, director y profesor en el CEIP Quevedo en Fuenlabrada, nos explica de qué manera se toma la decisión de si un alumno pasa o no de curso “lo que aparece en la nueva norma de evaluación es que el equipo docente es el que decide si promociona o no al alumno. Antes, los criterios eran más cuantitativo, había un número de suspensos; ahora queda a criterio de la Junta de Evaluación, lo que es una decisión más abierta y más difícil tomarla en ese sentido”.

De esta manera, parece que se termina con los ‘repetidores’ salvo casos excepcionales y sólo una vez en el mismo curso; y 2 a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una medida que probablemente haga que el alumno deje de lado la cultura del esfuerzo.

Para Milagrosa Ruiz, psicóloga educativa “en España se entiende la repetición como un fracaso y debería ser entendido como una necesidad de tomar impulso, el niño no ha sido capaz de alcanzar esos objetivos y le vamos a añadir un años más”.









ADIÓS A LA FILOSOFÍA

En el próximo curso también desaparece la asignatura de Filosofía como tal y se sustituirá por otra llamada ‘Valores Cívicos y éticos’; algo que no ha sentado nada bien, evidentemente, a los profesores de Filosofía.

Una consecuencia que el profesor Antonio Lastra Meliá, profesor de Filosofía en el Instituto Camp de Túria, en Valencia considera “un adoctrinamiento. Suspendiendo la Filosofía se pierde la oportunidad de darle a los estudiantes una manera de entender las cosas que es la propia de la civilización occidental”.

Incide este profesor en que “se despoja a la Educación de un sentido fuerte y esto es muy importante”.

Es una parte de la enseñanza escolar que se siente maltratada. Antonio nos explicado qué es lo que nos enseña la propia Filosofía señalando que “si no aparece esta asignatura en la formación del estudiante, solo tienen el reflejo de lo que ve en la sociedad”.

La asignatura de Valores éticos ha tenido una fuerte sospecha ideológica. Uno de los planteamientos que se hace es estudiar las letras de las canciones. Ponen de ejemplo, estudiar el machismo que hay detrás de las canciones de reguetón.

MEMORIA POR LÓGICA

Otro pilar de la ley es que se pretende sustituir la memoria por la lógica. Es decir, que los alumnos no aprendan a pies juntillas. Pero claro, ya me dirás como te aprendes cosas básicas como los nombres de ríos o números en inglés. En este sentido, recuerda la psicóloga Milagros que “la memoria es parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. Sin memoria no somos capaces de aprender”.

OPINIÓN DE LOS PADRES

Francisco es padre de un niño que está y considera esta nueva ley como “una auténtica barbaridad que rompe con la rutina del esfuerzo, van a tener chavales manipulables y sin ninguna preparación para la vida futura”.

LENGUA Y LITERATURA, LAS ASIGNATURAS DE MÁS PESO

De modo que las asignaturas que tendrán más peso en el próximo curso escolar será: Lengua y Literatura con 325 horas, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que luego hay regiones como Cataluña o País Vasco donde pueden modificar estas horas. Ya conocemos el lío que hay con el 25% de castellano en las aulas de Cataluña. Lengua extranjera será otra asignatura con muchas horas, además de Matemáticas e Historia.

Pero en esta última, en Historia hay lío. No se incluirán en el temario puntos que tengan que ver con la Reconquista, la Revolución Francesa o por ejemplo, algo más reciente: el terrorismo ETA.

También, las CC. AA. con lengua propia tendría la capacidad de generar el 50% de las materias y las que no tienen lengua propia el 40%.

Por último también destacar que la nueva ley afecta a la escuela concertada porque limita su crecimiento al obligar que los niños solo vayan a la pública. Elimina por tanto el criterio de demanda social que respalda la necesidad de plazas en los colegios concertados donde 1 de cada 4 niños acuden.