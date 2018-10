Nadal: El pacto presupuestario Sánchez-Iglesias "es la semilla de la próxima recesión"

El secretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha tachado el pacto presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos de “irresponsable”.

En su opinión, se trata de la "semilla de lo que va a ser la próxima recesión española". “La economía está saliendo de la crisis pero tiene dos heridas aún sin cicatrizar; un 15% de paro y un gigantesco volumen de deuda pública heredado de la crisis económica y de la gestión del PSOE”, ha afirmado en 'Herrera en COPE'.

El popular ve este borrador como “una orgía de gasto”. “Es tan grande que pese a subir los impuestos no consiguen cerrar la diferencia, con lo que el déficit público se va a incrementar, se va a generar un mayor endeudamiento y se va a debilitar la economía española. Y como está casi redactado por Podemos, se ponen además palos en la rueda al trabajo, al mercado del alquiler y se van a encarecer los costes energéticos”.

Para Nadal, “en un momento en la que empiezan a subir los tipos de interés en EEUU y en el que hay tensión con Italia por su política fiscal, lo último que necesita España es esta irresponsabilidad fiscal y económica”.

Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos entre 2016 y 2018, ha lamentado que se suban impuestos a los autónomos, a las empresas -que son las inversoras y las que crean empleo-, a la energía -justo cuando crece el precio del petroleo- a las transacciones financieras y al talento”.

Recuerda además que tan solo es la “primera entrega” a Podemos. “Faltan las entregas a los independentistas que necesitan para aprobar los presupuestos”. En este sentido afirma “si el precio para aprobar los presupuestos es deshacer el orden constitucional, la economía pasaría a un segundo plano”.

Alberto Nadal avanza que seguramente a Bruselas no le va a gustar nada este borrador. “Una de las medidas consiste en revertir al reforma laboral, cuando siempre han insistido en que España debería de tener un mercado laboral flexible”. En cualquier caso, afirma “Bruselas tarda en reaccionar, no lo hace hasta que no ve las cifras de desvío".

Ha criticado además que las reformas del alquiler introduzcan rigidez en el mercado, lo que en su opinión contraerá la oferta, cuando lo que hace falta es flexibilidad. “Es poner una cartilla de racionamiento en el mercado del alquiler".

Asegura que con independencia de que los Presupuestos lleguen a ser aprobados, “el daño ya está hecho porque la credibilidad de España como un país serio ha desperecido con este documento. Una empresa que esté decidiendo donde invertir y lo lea ¿se va a venir a España?”.

En su opinión "se trata del documento de política económica más de extrema izquierda que ha firmado jamás un goberno de España. Nos saca del contexto internacional", ha concluido.