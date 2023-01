Nacho Abad revela las pistas que han delatado al detenido por enviar sobres explosivos a embajadas y Moncloa

Un hombre de 74 años ha sido detenido en Miranda de Ebro, Burgos como presunto autor de las seis cartas bombas enviadas en noviembre y diciembre del año pasado a distintos puntos de Madrid. Entre ellos el Palacio de la Moncloa, el ministerio de Defensa o la embajada de Ucrania.

Tras varios meses, las autoridades han logrado dar con el presunto culpable y, de hecho, ahora mismo, están procediendo el registro en Miranda de Ebro, en su casa. Así lo cuenta Nacho Abad en 'Herrera en COPE', enumerando también todos los pasos que han tenido que seguir para dar con este hombre.

"Cómo se ha llegado hasta él es complejo. Mandaron numerosas cartas bomba a la Embajada de Ucrania, de Estados Unidos, a una empresa militar de Zaragoza y al centro de satélites de la Unión Europea de la unidad aérea de Torrejón. Esta última fue de las más claves, ya que, allí, esa carta no se detonó y, por tanto, aportó muchas pistas. Hicieron un análisis de ADN de un no identificado. Lo metieron dentro de la base de datos para comprobar si era una persona con antecedentes o que estuviese registrado, pero no dio ninguna coincidencia", comienza contando.

"¿Qué más aportaron esas cartas? Eran unos sobres especiales de unas medidas no muy comunes, no eran de medida de estándar, de 15x20. Y tenían un troquelado especial. Entonces, lo que hicieron fue localizar la empresa que se dedicaba a vender este tipo de cartas con este sobre concreto. Localizan la empresa y estudiaron, una por una, todas las personas que habían comprando online los sobres, porque solo estaban disponibles online", aclara.

"Acaban llegando a este jubilado de 74 años"



"Como no se puede ver en Correos la trazabilidad de los paquetes, lo que hicieron fue una reconstrucción a pulso, a la antigua. Si las cartas han llegado a estos sitios, decidieron hacer el camino inverso. Empezaron mirando en las cámaras de Correos para ver de dónde viene. Encontraron todos los paquetes a través de las cámaras de las cintas transportadoras porque se graba todo. Fueron retrotrayéndose en el tiempo hasta que llegaron a Castilla y León", agrega al respecto el colaborador.

"Con el dato de que las cartas las habían mandado desde Valladolid y Burgos, pero, al mismo tiempo, con la información de la tienda de sobres, se buscó quien vivía en estas ubicaciones, en este entorno, y que pueda estar vinculado con el envío. Entonces, encontraron a este hombre de León e hicieron una estudio de la letra. La letra era muy cuidada y se dijo que se trataba de una persona mayor la que podía estar detrás de esto", asegura.

"Entonces, se suman todos los datos y se hace una confluencia. Y acaban llegando a este jubilado de 74 años, que vive en Miranda de Ebro y cuya casa se está registrando. Está muy pillado. Se lo llevan a la comisaria de Canillas, Madrid, y le van a tomar declaraciones. Y, después, le pondrán a disposición judicial del juez Calama de la Audiencia Nacional", informa Abad.