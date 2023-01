Nacho Abad revela cómo fue la defensa de Camilo de Ory por sus bromas sobre el Caso Julen: condenado a prisión

En 2019, Julen, con tan solo dos años, se precipitó por un agujero mientras jugaba, en una finca de Totalán, Málaga. Nacho Abad ha recordado este caso en 'Herrera en COPE' junto Alberto Herrera, haciendo hincapié en lo que sucedió después.

La gente contenía el aliento al conocer cómo un niño de tan solo dos añitos se había caído por un pozo, en un agujero de 25 centímetros de ancho y 110 metros de profundidad. Entonces, comenzó en nuestro país uno de los mayores operativos de rescate de nuestra historia. Un trabajo a contrarreloj para intentar salvar la vida al pequeño, con más de 300 profesionales de todo tipo: ingenieros, obreros, mineros...

Trabajaron durante casi dos semanas sin descanso. Al principio, se le intentó sacar por el propio agujero y, luego, se hizo un agujero paralelo. Con la idea de sacar con vida a Julen. El 26 de enero, la brigada de salvamento de Asturias profundiza hasta los 70 metros y lo sacan. El pequeño había fallecido y la autopsia determina que murió el mismo día que se cayó.

"Condenaron a De Ory"



Durante esos días de dolor, una persona se dedicó a reírse de Julen y de su familia por redes sociales, Camilo de Ory. "Si es molesto aguantar las obras del vecino, imaginad lo agobiado que tiene que estar Julen con las perforaciones", "Cómo ha podido caer tan bajo Julen" o "Hoy se guardará un minuto de silencio por Julen en todos los campos de golf", fueron algunos de sus comentarios. Cuatro años después, no todo vale, amparándose en la libertad de expresión. En algunos, es determinado como delito.

Ante esto, la jueza Concepción Ramiro, la titular del juzgado número 3 de Madrid, dice que el tono de los comentarios provocaron incrementar el dolor de los padres y una falta de respeto. Entonces, condenaron a De Ory y va a juicio. En el juicio, el acusado se defiende diciendo que sus comentarios son sátira: "Es sátira, así que creo que no me he confundido tanto".

Aún así, la jueza determina que se ha pasado determinado límites. Los padres necesitaron asistencia psicológica y la jueza, apoyándose en que el acusado incrementó el dolor, le condena a un delito contra la integridad moral, con una pena de 18 meses y una multa de 6.000 euros. "Esta es una primera condena, puede recurrir y llegar al Supremo. Quizás, con este tipo de sentencia y justicia, Camilo quede absuelto", comenta Nacho Abad.