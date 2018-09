El Mundo: "El Gobierno hace agua"

Cara de circunstancias de la ya ex ministra de Sanidad, Carmen Montón en la portada de ABC. El gobierno hace agua titula el mundo. La Ministra que pareció inspirarse en el rincón del vago para su trabajo de fin de carrera dimite y lo hace, según la Razón para no lastrar a Sánchez . La Diada es el otro gran asunto, El País dice que el independentismo recurre a la Diada para ocultar su división, marea por los presos titula la Vanguardia. Por lo demás, sobresale el informe de naciones unidas sobre la terrible realidad del hambre en el mundo. 821 millones de personas sufren desnutrición y, destaca ABC, ya hay casi tantos obesos el el mundo como los más de 800 millones de personas que pasan hambre. En fin, el día en el que se va por plagio en su trabajo de master la ministra de Sanidad, sobresale un dato en los periódicos. Lo leo en el Mundo, España registra la tasa de alumnos repetidores más alta de la OCDE. Como nos ponían en los exámenes del cole Herrera, relación si la hubiere.

El mejor editorial la pone la viñeta de Gallego y Rey con un Pedro Sánchez abrasado después de poner su mano en el fuego por una ministra que le duró tres horas. Apunta Carmelo Encinas en 20 minutos que “los masteres de la Rey Juan Carlos son criptonita política”. Hasta el el diario el País se toma en broma la inflación rectificadora de este gobierno. Manuel Jabois escribe que “este gabinete está en continua interacción con el VAR, con el estadio parado pendiente de la repetición no de la jugada sino de la reacción del público: según como sea esta se rectifica o no. Y ahora, en previsión de lo que pueda venir advierte el editorial de ABC: “hasta ahora, no consta que Pablo Casado haya mentido a la opinión pública. Esa es la diferencia que debe pesar sobre el Psoe cuando quiere emplear el ejemplo de Montón para atacar a Casado. Iñaki Zaragueta en la Razón apunta sus sospechas sobre un tablero de ajedrez. “ofrecer el sacrificio de la torre para comer la reina. Montón es cebo para la pieza a cobrar, el presidente del partido popular. En fin el editorial de el mundo se pregunta que si la ministra Montón sabía lo que hizo con su master, cómo aceptó el puesto.

“Si su intención era no salpicar a Sánchez, llega 100 días más tarde” y concluye “no solo se trata del ejecutivo más débil de la democracia por número de escaños, sino que con sus bandazos y dimisiones pierde crédito a diario”. En la tercera de ABC, José Félix Pérez Orive escribe esta mañana que “Sánchez con lo de Montón, Casado y Cifuentes ha dado pie a que los españoles pidamos que nos muestra su tesis, porque tenemos, ahora que dirige la nación,un interés principal en conocerla. Es un derecho de los ciudadanos el saber con quién se está jugando los cuartos.

Dice el editorial de El País que si para algo sirvió este Diada es para que se levantarán las ultimas máscaras con una diada exclusiva para el mundo independentista. Sabino Méndez apunta en la Razón que Cataluña son dos naciones la del millones de catalanes que quiere excursiones con tractores desde el campo a Barcelona en un día de fiesta y la del millón que se va a la playa, a esperar que los visitantes abandonen la gran ciudad. En la Vanguardia se destaca que el psoe y el pdact pactan una moción en el congreso a favor del diálogo en cataluña. La diada pasó y el desafío continua. Luis María Ansón en el mundo insiste en que, aunque parezca imposible, es impresndible que los tres líderes constitucionalistas, Sánchez, Rivera y Casado se pongan de acuerdo, como dice el editorial de el mundo huir del incendio no es la solución.

Y hay varias columnas, incluso en la prensa catalana, que aunque insistan en el millón habitual reconocen un cierto agotamiento del modelo. Joan Tapia en el periódico de cataluña escribe que tras siete años y tres elecciones autonómcias en Cataluña está claro quela independencia parte a Cataluña en dos mitades, que el cambio se impone y que la negación de la otra mitad de cataluña y el unilateralismo no lleva a ninguna parte. En esa línea, Francesc de Carreras en el País se pregunta quien será el lider indepe que pinche el globo, que rectifique el camino que irresponsablemente se emprendió en 2012. quien se atreva, tendrá un lugar en la historia. Como lo tuvo de gaulle en francia, suarez en españa o tarradellas en cataluña.

Y sobre lo de Borrell y los presos, intencionado o no, el director de ABC, Bieito Rubido, lo encuadra en ese complejo de inferiodidad del socialismo español que, a diferencia del resto del mundo, le fascina el nacionalismo.