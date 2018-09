Montero: "La subida de impuestos a los ricos apenas subirá la recaudación, pero está acordada con Podemos"

La ministra de Hacienda ha afirmado este lunes en “Herrera en COPE” que se incrementarán los impuestos a las rentas superiores a 140 mil euros en un porcentaje que el Ejecutivo estudia en estos momentos y que podría llegar al 52%. Maria Jesús Montero ha insistido a Herrera en que no van a subir la fiscalidad a las clases medias, trabajadores, pymes y autónomos, sino que pedirán “un esfuerzo a las grandes empresas y grandes patrimonios” con el propósito de “revitalizar los servicios públicos y mejorar el estado del bienestar”.

La ministra también ha declarado que se estudia una nueva fiscalidad para empresas tecnológicas, para las transacciones financieras e impuestos mediambientales. Reconoce que el aumento de la fiscalidad para rentas superiores a 140.000 euros afecta a un colectivo que “no llega al 0,5% de los contribuyentes". "No tiene un afán recaudatorio, pero está en el marco de la negocación con Unidos Podemos”, ha asegurado. La titular de Hacienda dice que las SICAV (Sociedades de inversión de capital variable) tienen algunas funciones importantes pero “a veces se utilizan para ocultar patrimonio. Intentaremos evitar la ingeniería financiera y definir las fronteras”.

Montero está convencida de que el aumento del gasto público previsto por el ejecutivo “se compensará con el incremento del creciminento económico, porque la economía se encuentra en fase expansiva y la recaudación ha crecido más de un 8%. Esto no quita que hay que estar vigilantes para evitar sorpresas”. Respecto al impuesto del patrimonio, apuesta por una armonización a nivel estatal. Ha reiterado que no habrá incremento de impuesto para autónomos, “los que más han contribuido a la recuyperación del país”. En cuanto al diésel, la ministra ha manifestado que todos los impuestso medioambientales se discuten de manera responsable, no tiene que haber diferencias entre gasolina y diesel y apuesta "por una equiparación progresiva”.