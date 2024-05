El Mono Burgos confiesa el regalo que recibió tras su salida de Movistar por la polémica con Lamine Yamal

Germán Adrián Ramón Burgos, más conocido como el Mono Burgos, es portero, entrenador y comentarista. Germán se juró no volver a tener miedo nunca más. En 2003, un domingo jugaba contra el Mallorca, su ex equipo, y el jueves de esa semana le dijeron que tenía cáncer. Su primera intención fue retrasar la operación porque quería jugar, pero la operación no podía esperar.

Este jueves, Germán ha charlado con Alberto Herrera sobre su polémico comentario sobre Lamine Yamal que le llevó a abandonar Movistar, ha explicado de dónde surgió su apodo y cuál es, a día de hoy, su filosofía de vida.

Antes de una gesta importante, el Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo y se ha dicho una frase: "Mañana ganamos".

De dónde surge su apodo

Fue el futbolista y director técnico Carlos Timoteo Griguol el que le apodó como el mono, y años después, Germán quiso ponerle una estatua: "La gente tenía miedo a llamarme mono los primeros días, este apodo rompe. Es más, yo le hice una estatua al que me dio el apodo".

El Mono Burgos comenzó a jugar al fútbol siendo tan solo un niño y, tras su éxito, sigue manteniendo su humildad por bandera: "Lo que te enseñan en tu casa, trabajar, si tienes un talento dejarlo libre para que florezca. A mí me han creado con un don para el sacrificio y la lucha".

"Yo nací en la calle, me descubrieron jugando en la calle con esa edad un día cualquiera. El portero es la cabeza pensante del equipo mientras todos los demás tienen otro esfuerzo. Es una profesión en la que tienes que saber estar porque no es para cualquiera", ha asegurado en 'Herrera en COPE'.

Su salida de Movistar por el comentario sobre Lamine Yamal

Germán ha explicado que fue el mismo el que tomó la decisión de echarse a un lado a raíz de la polémica por su comentario sobre Lamine Yamal el pasado mes de abril.

"El mensaje no fue completo, es sobre la vida y no sobre la etnia"

"Son momentos que no solamente lo he pasado yo, ustedes están todos los días con este tema. Mi mono, este que está hablando rompe la regla, algún día la inteligencia le va a perder el miedo a la emoción. Eso es lo que tenemos que hablar, pasamos por el fútbol sin dejar nada. Tiene que haber situaciones para que no seamos autómatas. Está todo muy al límite. El mensaje no fue completo, es sobre la vida y no sobre la etnia".

Además, ha bromeado con el regalo que le hicieron por su cumpleaños días después de lo ocurrido: "En mi cumpleaños me regalaron un semáforo, es buenísimo. Para nada me he sentido ofendido, no me gusta hacerme la víctima".

"Yo hablé con los compañeros del programa y directivos de la empresa y les dije que daba un paso atrás. Querían echar a medio equipo. Mandé mensaje a Laporta y al representante del jugador. Me di cuenta de que estaba fuera en el mismo programa", ha añadido.

Para terminar, asegura no ser nada racista: "Para nada soy racista, al contrario. ¿Viste algún hijo único racista?", bromea. "Ahora estoy esperando que me den la oportunidad para volver a entrenar", concluye.

Vuelve a escuchar, en el siguiente audio, la entrevista completa.

