Moeckel, sobre Juan Carlos I: “No se ha aprobado nada de la versión difusa que hace Corinna en su declaración”

El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este jueves que el Rey Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y, por tanto, puede proceder la demanda por acoso interpuesta en su contra por Corinna Larsen.

Algo cuestionable porque como explica el abogado Joaquín Moeckel en ‘Herrera en COPE’, “el juez confunde términos como inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, que son términos completamente distintos”. Y a continuación explica que “una cosa es que el Rey sea inviolable, y eso lo ha dicho el TS en 2004” precisando que “la inviolabilidad no es solo una precisión que exime de responsabilidad sino es un privilegio, incluso civil”.

Por esta cuestión, aclara Moeckel que “no se puede decir que el Rey no esté sometido al imperio de la Ley, lo está sometido, pero al imperio de la Ley con unas circunstancias muy especiales” y concreta que “el Rey Juan Carlos I no está por encima de la Ley, en absoluto. Lo que pretende el rey es que se aplique la Ley”.

Una de las contradicciones que nos encontramos por parte de la acusación, en este caso de la señorita Larsen, es que “los peritos aportados son dos catedráticos de derecho penal, españoles por cierto, cuando la materia que estamos discutiendo es de carácter constitucional y no penal”.

Otra, como señala Moeckel es que en su argumentación, el señor juez inglés dice que el Don Juan Carlos I no es familiar del Rey Felipe VI y que no vive en La Zarzuela”, por lo que se pregunta “¿por qué la señora Larsen cuando interpreta su demanda de reclamación intenta emplazar a su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela, si según el juez no vive allí?”, calificándolo de “contradicción de libro”.

Recuerda el abogado que “el Rey Juan Carlos I tiene pasaporte diplomático y que reside en Abu Dabi porque lo ha decidido voluntariamente, lo que no significa que no sea familiar de la Casa Real o que no pueda vivir en el Palacio de la Zarzuela”.

Además, resalta con gran importancia que “una cosa es que se esté tocando aquí la inmunidad del Rey Juan Carlos I que es lo que se ha visto en esta vista; y otra cosa muy distinta, es que se haya aprobado nada de la versión difusa que hace la señora Larsen en su declaración”.

Y, recuerda Moeckel que “estamos ante una reclamación de carácter civil y, lo que se ha visto en la Corte, en la sección 3ª en Inglaterra no ha sido nada que haya aprobado que el Rey Juan Carlos I haya cometido nada de lo que se dice o viene siendo acusado, en absoluto”.

“A lo único que se ha limitado el juez británico es a decir: ‘oiga, yo tengo que tocar si la demanda puede o no tramitarse ante los tribunales de la jurisdicción inglesa, nada más”, añade Joaquín, recordando que “lo que dicen los abogados del Rey emérito es que debe ser juzgado por el TS de España”.

Para Moeckel “se están confundiendo términos muy peligrosos”.