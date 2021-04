Miquel Montoro: “Si alguien se mete conmigo, ahora puedo decir: paso de ti”

Miquel Montoro, es probable que lleve una navaja en el bolsillo. Es un joven de buen comer, y hace su propia chistorra... La frase que le hizo saltar a la fama fue “Ostie pilotes que son de bones”. Así, todo el mundo conoció al único niño payés que explica con sabiduría y gracia cómo recoger patatas o sembrar tomates en su finca de Sant Llorenç des Cardassar, en Mallorca. Su cosechadora ha sido protagonista en los memes sobre cómo desatascar al EverGiven del canal de Suez. Y es tan apasionado del campo que hasta le explicó a su asno Menut que él también tenía que hacer cuarentena. Con solo 15 años ya ha escrito una autobiografía. “Uep! Mis aventuras en el campo”.

Y es que para hablar de la vida del campo, no hay mejor inspiración que él: “Para todo hay gustos y a mi me ha tocado el gusto del campo”, y asegura que no dejaría el campo ni por muchos millones de euros. Gracias a sus abuelos y sus padres que le han inculcado la importancia del campo “en la cuarentena pude labrar mucho mejor la tierra”. La idea de crear un canal de youtube fue de unos compañeros que debieron ver el filón que era escuchar la pasión de Miquel, tanta era que hasta el Gobierno Balear le pidió ayuda para inculcar esos valores en los Colegios. No le quita tanto tiempo como parece, porque es su hermana Laura la que está detrás de todo el montaje.

No hay nada que le de pereza “porque si te gusta el campo, te tiene que gustar todo, aunque lo mejor es sentarse en la silla después de cuidar el huerto”. También le gusta mucho cocinar, y de lo que mejor hace es “el pollo con cosas”, pero no quiere desvelar los ingredientes secretos.

Recuerda el bullying que sufrió en el colegio, que ahora lo tiene superado pero aprendió mucho: “si alguien se mete conmigo, ahora he podido decir, paso de ti, y no meterme en ello”. Quiere ser mecánico de tractores, y no sucumbe a la presión de abandonar el campo: “Si me dieran 3 millones no me voy ni hago las maletas”. No iría ni a Supervivientes ni a la Isla de las Tentaciones, porque “mientras ellos se pelean, yo me comeré una buena sobrasada”. Es el inventor de la PCR con olor a jamón, asique qué le vamos a discutir.