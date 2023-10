Miguel Lozano, apneísta profesional, explica cómo consigue aguantar 9 minutos sin respirar: "Instintivo"

¿Alguna vez has reparado en las veces que respiras al día? Porque claro, lo hacemos de forma inconsciente y, cuando nos damos cuenta de ello, parece hasta que nos cuesta hacerlo. Pues que sepas que, hacemos, sin ser conscientes, unas 700 respiraciones por hora, lo que se traduce en unas 17.000 respiraciones al día. Es, por supuesto, la base de nuestro rendimiento físico y mental.

Pero te preguntamos, ¿has hecho un ejercicio de contener la respiración y ver cuánto aguantas? Obviamente, lo tienes que hacer de forma controlada, pero, si lo has intentado, habrás visto que no es tan fácil. Y mucho menos, hacerlo en el agua. Si has intentado hacer apnea, habrás visto que no es tan fácil aguantar y que, en cierto momento, tienes la sensación de falta de oxígeno que te produce un agobio brutal.

Pues imagínate eso, a más de 120 metros de profundidad. Pues es algo que muy pocos consiguen, unas seis personas. Una de ellas, es Miguel Lozano, apneista que ha conseguido sumergirse a 122 metros de profundidad y ser subcampeón mundial de apnea y quinto puesto mundial en la inmersión libre. Tiene una capacidad pulmonar de 10 litros cuando, lo normal, es de 5. Puede pasarse 9 minutos sin respirar, una pasada.

Los efectos de la apnea en el cuerpo humano

"Los efectos que se producen en el cuerpo humano es que cada diez metros hay un aumento de una atmósfera de presión, a 122 metros, son trece atmósferas. Es una cuestión adaptativa, no dejamos de ser un mamífero y sabemos que podemos entrar en situación de riesgo y actuamos de forma emocional e instintiva y ahí es donde tenemos que ser racional y aprender técnica y seguridad y conocimiento" decía este profesional.

Y es que dice que, si no conoces tu cuerpo y no piensas de forma racional, el cerebro no deja de darte órdenes de darte la vuelta. "Pero el instinto aflora en situaciones en donde de forma racional podría haber un riesgo vital, y cuando está el instinto de supervivencia, el cerebro te bombardea con mensajes y cualquier excusa es buena para no hacerlo, ahí mediante el conocimiento profundo y seguridad eres capaz de enfrentarte a la situación" decía.

Eso sí, asegura que la apnea es uno de los deportes más seguros que existen, a pesar de que él, en alguna ocasión, ha perdido el conocimiento.

"Si escalas y tienes arnés y cuerda y compañero no pasa nada, pero si trepas una pared y te caes te matas. No es igual la pesca submarina que la apnea deportiva" sentenciaba.