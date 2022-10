Miguel Lago en 'Herrera en COPE': “No doy lecciones, yo soy normal y hago humor con cualquier cosa”

Vuelve a Madrid la décimo tercera temporada consecutiva el show del cómico Miguel Lago. Un espectáculo que se reescribe cada semana con el protagonista, Miguel y un micrófono. Sus andaduras comenzaron en la universidad, Lago dice: “No tuvo mucho mérito comenzar ahí, un miércoles a las 12 del mediodía, gratis, un cómico desconocido. Había dos opciones, ir a clase o ver a un chaval que si no les hacía gracia podían irse”. “Allí me dijo una chica que su novio tenía un pub, y así comencé a hacer mis primeros show”.

Miguel siempre ha sido conocido por tener un humor considerado duro, a lo que responde el humorista: “No es que sea duro, es que se crean las combinaciones para hacerlo”. “El público viene masivamente, entonces vienen a verme a mi”. “Yo ya huyo de aquello que decían, voy a ver tú monologo”. Por eso, en esta función nada es igual que la semana anterior: “Yo cambio la función cada semana, yo quiero que la gente venga a ver a Lago”.- Dice el cómico.

Hablando con Alberto Herrera, recuerdan una anécdota que les pasó juntos por Madrid: “Íbamos mi esposa y yo, hace fácilmente 10 años. Caminando por la Calle Serrano y de repente, un chaval me toca el hombro y me dice, "eres mi ídolo, te veo muchísimo". Me pregunta si nos podemos hacer una foto y le digo que sí y entonces dice, “papá, ¿Nos echas una foto?” Y era Carlos Herrera”. También reconoce ser oyente del programa 'Herrera en COPE': “Es el locutor que yo escucho desde hace 20 años y es el mejor haciendo magazine, con el que más me he reído”.

Hace unos años, los humoristas iban detrás de un seudónimo, “Martes y Trece”, “Chiquito”, etc. Ahora mismo, la propia persona es quien hace el humor y quien sufre algunos comentarios negativos por el mismo. Ante este tema, Miguel dice: “Si alguien no entiende que el humor es broma, es que es idiota”. “Nosotros hemos explotado cabezas”. “Los chistes no son declaraciones en las tribunas del Congreso”. “Miguel es el que habla contigo, el que se toma la caña. En el escenario es Lago”. Y finaliza diciendo: “Yo cuando sale un chiste mío, el que sea, por favor que se lo tomen con humor. Yo soy un payaso, un bufón, no el Ministro del Interior en lo alto de la tribuna”.