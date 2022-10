Migrañas crónicas: el calvario que impide a más de cinco millones de personas vivir con normalidad

El martirio de los dolores intensos de cabeza. Seguro que más de un día, y más de dos, los has tenido. Puede que, incluso, durante varias horas. O, también, que te hayas acostado fatal y te hayas levantado peor. ¡Qué mal se pasa!, ¿verdad? Muchos pacientes que las sufren hablan del "calvario del martillo". Así es como se sienten las 5 millones de personas diagnosticadas de migraña en España. Aunque, en realidad, son muchísimas más porque se estima que el 40% de los que padecen esta enfermedad no tienen la confirmación médica ni el tratamiento adecuado. Alrededor de 15 días al mes sufren de cefaleas muy fuertes. Son tan agudas que estas les impiden ir a trabajar o realizar las tareas más cotidianas. Los datos hablan por sí solos: las migrañas son la tercera enfermedad más frecuente del mundo. En Europa se calcula que el 14% de la población padece esta enfermedad y 8 de cada 10 son mujeres. Se trata de una dolencia que puede llegar a paralizar y a condicionar tu vida de tal forma que en España se han convertido en la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años.

El fármaco que puede ser la solución a las migrañas

No todas son así de graves... De hecho, hay varios tipos de migraña en función de lo que duran las crisis: está la episódica que, como su nombre indica, se produce solo algunos días al mes; la migraña con aura que, además de dolor de cabeza, se acompaña de transtornos sensitivos como destellos de luz y hasta hormigueo en la mano o la cara; y luego está la migraña crónica que es la peor: la persona que la sufre está durante al menos 15 días al mes con un dolor de cabeza tan intenso que paraliza totalmente su vida. La buena noticia en todo esto es que hay un nuevo tratamiento que está dando muy buenos resultados: los anticuerpos monoclonales. Para conocer en qué consiste este tratamiento,en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Alberto Lozano Rosa, neurólogo y responsable de la Unidad de Cefaleas del Hospital Gregorio Marañón: "Son una serie de fármacos biológicos que van dirigidos contra una molécula en concreto, que se llama CGRP, que se ha visto que es una sustancia que tiene una implicación primordial en la génesis de la migraña. Y estos son medicamentos que llevan ya unos pocos años disponibles para el tratamiento de la migraña. En términos de eficacia y seguridad han supuesto un cambio radical en el manejo de la migraña", explicaba.

"El tratamiento, la indicación a día de hoy se emplea tanto en casos de migraña episódica, que son aquellos pacientes que tienen menos de 14 días de migraña al mes, pero son casos invalidantes e intensos de dolor. Y, también, en aquellos casos de migraña crónica, pacientes que tienen más de 15 días de dolor y en donde han fallado otros tratamientos. Los fármacos disponibles son tratamientos de administración subcutánea, que se administran mensualmente y habitualmente el tratamiento se hace durante un año", contaba el neurólogo. "El número de factores desencadenantes que pueden desembocar en ataques de migrañas es muy amplio y muchas veces son otras patologías que presenta el paciente las que pueden aumentar esa frecuencia", señalaba.

Efectos secundarios

El neurólogo y responsable de la Unidad de Cefaleas del Hospital Gregorio Marañón ha asegurado lo siguiente, en cuanto a los efectos secundarios que pueda tener el fármaco: "La verdad que el perfil de seguridad de los medicamentos es bastante bueno. Generalmente, al ser fármacos subcutáneos muchas veces puede haber algo de reacción local en el punto de inyección, pero por norma general son síntomas muy leves y no molestos. Y, aunque hay otra serie de posibles efectos adversos, la inmensa mayoría son muy leves y que no ofrecen problemas al paciente", explicaba. "La migraña genera un impacto negativo en la calidad de vida del paciente muy importante, no solo a nivel laboral, sino también a nivel social, familiar y de ocio, los pacientes se ven muy limitados, sobre todo cuando la frecuencia de episodios es muy alta", argumentaba.