Michavila, en COPE: "Después del resultado de ayer, no descarto que vayamos a elecciones generales en España"

El PP ha ganado las elecciones europeas de este domingo al reunir 5,9 millones de votos, el 34,2%, y 22 escaños en la Eurocámara, y ha sacado cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE, que ha resistido, al llegar al 30,18%, gracias a 5,2 millones de votos que le reportarán 20 asientos en Estrasburgo, con el 99,89% de escrutado, mientras que Vox se consolida como tercera fuerza nacional. La cuarta candidatura más votada ha sido Ahora Repúblicas, integrada por ERC y Bildu, entre otros, y Sumar ha quedado en quinta posición. La sorpresa de la jornada fue la coalición de electores 'Se acabó la fiesta' liderada por Luis 'Alvise' Pérez Fernández.

Narciso Michavila es presidente de GAD3 y ha analizado este lunes, con Carlos Herrera, los resultados. Para él, el más perjudicado de la jornada fue Pedro Sánchez, quien "pretendía que las urnas lo indultaran" y ha acabado "tocado". Eso sí, no "hundido", lo cual "lo hace más peligros, sabiendo cómo actúa".

"Se ha comido todas las reservas que tenía, ha resistido a costa de sus socios y los ha puesto de uñas. Ahora tiene que gestionar esa situación", ha agregado. Sobre la ventaja del Partido Popular, Michavila ha señalado que Feijóo "ha marcado distancia" y que "cuatro puntos son muchos puntos".

"Es verdad que es la primera vez en 25 años que el PP ganas las elecciones. Desde ayer, las televisiones hablaban del fracaso del PP, de un empate técnico y mañana repetirán lo mismo... y Sánchez está vendiendo que ganó las últimas elecciones generales", ha explicado. Ha destacado la importancia de la participación: "Nos sorprendió al alza".

"Lo de ayer no lo calificaría de elección, sino de una auténtica revolución electoral. Nos ayudan a entender qué pasó en julio y le dan la razón a Sánchez cuando decía que en julio le salvó el miedo. Ese miedo no existía esta vez y ayer, primera vez en unas europeas, no gana la izquierda, sino que la derecha ha sacado más votos que toda la izquierda y los nacionalistas juntos".

Ha recordado que si el PSOE "ha salvado los muebles", es porque "los electores de País Vasco, Navarra y Cataluña le han reforzado su estrategia a costa de que el PSOE se hunde en el resto de territorios, en la misma línea que ha ido pasando elección tras elección".

¿Elecciones generales en España?

Narciso Michavila ha recordado el "corrimiento hacia posiciones más de derecha" en toda Europa y ha subrayado que 2024 "es el año más electoral de la historia". Son muchos países europeos los que este año deben acudir a las urnas y tras los resultados de este domingo, "no descarto que en España no vayamos a elecciones generales en 2024". No porque a Sánchez "no le salgan" los números, sino porque "no se puede permitir el lujo de darle la presidencia de la Generalitat a los nacionalistas". Todo esto, ha apuntado, "le ha puesto en una posición de mucha debilidad".

Sobre Tezanos y sus encuestas en el CIS, ha asegurado que lo mejor es decir "que Tezanos ha acertado, que a su partido le va de maravilla y que hace unas campañas fantásticas. Cada vez que falla, se gasta una pasta enorme en encargar encuestas a otros".

Ha agregado que "vamos a decir que ha acertado para que, ya que se ha dilapidado nuestros impuestos y ha fundido el prestigio del CIS, no se gaste más dinero".

Puedes volver a ver la entrevista completa aquí:

