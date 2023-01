El mensaje oculto que esconde Flowers, la canción de Miley Cyrus, y su clara referencia a una persona cercana

Al principio de este 2023, Miley Cyrus anunció el lanzamiento de su nuevo disco, 'Endless Summer Vacation'. Un álbum que está siendo muy esperado, pero que habrá que aguantar hasta el 10 de marzo para escucharlo. No obstante, la cantante ha querido mostran un adelanto con el lanzamiento del single: 'Flowers'.

Al igual que pasó con la sesion 53 de Bizarrap con Shakira, 'Flowers' ha dado mucho que hablar. Esto se debe a que es una letra compuesta como una clara respuesta a su ex marido, el actor Liam Hemsworth. Toda ella, es una indirecta al actor. Incluso el día de su publicación fue el 13 de enero, coincidiendo con el cumpleaños del hermano de Chris Hemsworth.

La canción comienza recordando lo buena pareja que hacían y cómo su relación se fue rompiendo con el paso de los años, comenzando por cuando vieron arder su casa. "Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro... Éramos buenos juntos hasta que dejamos de serlo", canta. "Construimos un hogar y lo vimos arder", señala, haciendo referencia a cuando la casa que compartían en Malibú se incendió en 2018.









"Puedo comprarme flores"



No obstante, rápidamente, la canción evoluciona a un canto de amor propio, en el que Cyrus hace referencia a los desencuentros entre los dos y que, ahora, está mejor sola y no necesita a nadie para ser feliz. Este tema ha sido tan polémico que ha llegado hasta la 'Ensalada Divertida', espacio de 'Herrera en COPE' presentado por María José Navarro.

"Miley Cyrus sigue triunfando con 'Flowers', con más de 100 millones de reproducciones, dedicada Liam Hemsworth por su fallido matrimonio. A él le encantaba 'When I Was Your Man' de Bruno Mars y se la dedicó a ella", introduce. Y, ante esta, se puede ver una clara referencia en 'Flowers', como una respuesta a todo lo que canta Bruno Mars en su canción.

"Debería haberte comprado flores y tomado tu mano. Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar", dice la letra del cantante. "Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas... Ver cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú", responde Cyrus.

Por otro lado, hay otra clara referencia en el videoclip. Miley baila por su mansión luciendo un traje de chaqueta negro masculino, muy parecido al que lució el propio Liam Hemsworth durante la última Met Gala a la que asistieron juntos.