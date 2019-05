El mensaje de Herrera a Sánchez por su “cara bonita” que no te puedes perder

La campaña para las elecciones del 26 de mayo va cogiendo fuerza. Los candidatos comienzan a atacar a sus contrincantes y a intentar movilizar a sus votantes. Después de las generales, entramos así en una segunda vuelta donde se votarán las elecciones autonómicas, municipales y europeas.

“El que tiene que llevar la iniciativa es Sánchez, que es el que ha ganado sobradamente las elecciones”, ha comentado Carlos Herrera en su monólodo de este lunes a las 8 de la mañana. “Su interés en estas reuniones, que comienzan con Casado en Moncloa, es darle a todos a entender que quieren hacer un gobierno en solitario”, ha dicho.

“Va a ser un gobierno muy inestable. Tú no puedes pedir que te apoyen los demás de forma gratis. Tienes que explicar tu acción de gobierno. Ya se sabe esa cosa de supuestas políticas sociales que no son más que regalar manteo el dinero de los demás para mantenerte tú con la orla del protector de los desfavorecidos”, ha asegurado.

Sánchez, con su desahogo, quiere que le apoyen por su cara bonita

Sobre Podemos, el comunicador le ha preguntado a Sánchez: “¿Qué vas a hacer con ellos? Podemos insiste que quiere estar en el gobierno. Yo les entiendo. Si no están en el gobierno ahí van a quedar supeditados a que Sánchez de vez en cuando les dé alguna migaja”.

“Sánchez, con su desahogo, lo que quiere es que los demás le apoyen por su cara bonita. Ahora le entra la responsabilidad de Estado que luego en otras cosas, cuando le ha tocado a él estar en el otro papel, no ha exhibido en ningún momento. Así que el 'doctor no', el señor del 'no es no', tampoco puede esperar que sean los demás muy condescendientes con él y seguramente no deben ser”, ha sentenciado.

“Qué difícil lo va a tener para blanquear a los separatistas en esta legislatura el amigo Sánchez”, ha rematado Herrera.

