El mensaje de Carlos Herrera a un becario en su primer día: "Dile que la radio es así"

Carlos Moreno 'El Pulpo' ha dado paso a Carlos Herrera en el último tramo de 'Poniendo las Calles'. En este particular momento que se vive cada mañana en la antena de COPE, 'El Pulpo' ha comenzado de la siguiente manera: "Ahora, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a ver con qué ruido nos entra. Herrera, buenos días", tras lo que ha entrado en directo el presentador de 'Herrera en COPE'.

El mensaje de Carlos Herrera a un becario

Carlos Herrera confiesa lo que no soporta ver en su casa: "Me entra una erupción" Alberto Herrera ha preguntado a los oyentes por una cuestión que el mismo Carlos Herrera ha comentado desde un punto de vista muy personal Redacción Herrera en COPE 02 sep 2022 - 12:48

"¿Qué pasa, qué pasa?", le ha preguntado Carlos Moreno, 'El Pulpo', a un Carlos Herrera al que casi no se podía escuchar cuando se ha conectado al directo de COPE. "¿Dónde estás?", le ha preguntado el presentador de 'Poniendo las Calles' al de 'Herrera en COPE', tras lo que este último se ha limitado a responder: "En un estudio de radio, ¿dónde voy a estar?".

Al darse cuenta de los problemas de sonido que estaba teniendo, Herrera ha querido dirigirse al equipo técnico: "Voy a pedir que se me suba un poquito más a mí y se me baje el retorno, ahí... y así un poquito más y yo le doy un poquito más aquí y bueno. Decías, joven", le replicaba a Carlos Moreno.

"Escúchame, hoy tengo un becario nuevo, Herrera. Sale uno, entra otro. Y ya me pone cara cuando tú haces estas cosas de probar, de subir, de pedir...", ha arrancado a explicar un Carlos Moreno que ha recibido una pronta respuesta de Carlos Herrera para su becario, desvelando uno de sus secretos profesionales mejor guardados: "Dile que la radio es así". Aun así, 'El Pulpo' ha insistido: "Ya, pero él dice que esto en directo no le cuadra", mientras que Herrera respondía: "Ya, pero es que se hace en directo y lo bueno de que sean las 6 de la mañana, es que tú dices, ahora me bajas a mí un poquito, y ya está". Y es que Carlos Herrera acostumbra a introducir cuestiones técnicas con naturalidad, sin esconder al oyente lo que pasa en la sala de máquinas.

Audio





‘Desmontando a Herrera’, lo nuevo de Carlos y ‘El Pulpo’ en ‘Poniendo las calles’

Este jueves 1 de septiembre, COPE está de estreno. Ha arrancado la temporada 2022/2023 tras la incorporación de los presentadores a los principales programas de la casa tras sus vacaciones.

Y, como es tradición, antes de que Carlos Herrera dé el pistoletazo de salida cada mañana, a las 6, en ‘Herrera en COPE’; podemos escucharlo unos minutos antes con ‘El Pulpo’ en ‘Poniendo las calles’.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Los madrugadores se han llevado una sorpresa al escuchar a los dos presentadores y el inicio de lo que puede ser una nueva sección de este programa nocturno: “Desmontando a Herrera”, decía El Pulpo nada más saludar a Carlos.

“Es una buena idea, ‘Desmontando a Herrera’, me parece magnífico”, añadía a continuación Herrera. Ambos comunicadores han contado cómo llegaron a ‘tramar’ esta idea: “se nos ocurrió este verano”, “en tu casa”, le recuerda ‘El Pulpo’.

Pero ¿por qué? ¿Qué ha hecho que Carlos Herrera y ‘El Pulpo’ hayan pensado en esta sección? Así se lo explica el presentador de ‘Poniendo las Calles’ a Herrera: “Es que como tienes esos comportamientos que son tan extraños, que uno no sabe si eres menor de edad por esas cosas que haces…?”









La paella, el origen de ‘Desmontando a Herrera’





Y así continúan ellos hablando y explicando a la audiencia los entresijos de ‘Desmontando a Herrera’. Resulta que estaban este verano en casa de Carlos, en una de las comidas que organiza el presentador de ‘Herrera en COPE’ junto a amigos y cuenta ‘El Pulpo’: Que una persona que mide dos metros, que coja una paella para 18 personas, que haga como que se está quemando, se ponga a temblar y todo el mundo se crea que nos va a tirar la paella por la cabeza…”. “Sí, pero luego no se cae” replica entre risas Herrera.









Acto seguido le preguntaba ‘El Pulpo’, “¿por qué eres así, Herrera?” y así de tajante y tranquilo le responde Carlos “no sé, ya nací así con esta tara, con varias taras”.

Y esto es lo que ha llevado a crear esta sección porque “habría que investigar estos comportamientos porque se puede sacar algo, hay que desmontarte, Herrera”. Y es aquí cuando Carlos confirma lo que los oyentes esperan escuchar “todos los días desmontaremos un poquito”.