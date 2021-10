Martínez-Almeida, tras los pitidos a Sánchez en el 12-O: "El presidente ha perdido el pulso de la calle"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida cree que los sonoros abucheos de este martes a Pedro Sánchez durante el desfile militar del 12-O son un claro reflejo del "sentir de la calle". En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", el regidor de la capital de España señala que cada vez que Sánchez tiene un acto público - "las escasas veces que lo hace" - es pitado. "No es algo que pase sólo en el 12-O. Sánchez ha perdido el pulso y el sentir de la calle".

Martínez-Almeida considera que el presidente ha decidido atacar frontalmente a Madrid para favorecer sus intereses electorales. "No admite que en Madrid se vota poco al PSOE. Pero Madrid no se reconquista diciendo que somos machistas, racistas u homófobos. Haciendo eso sólo consigue sacar un rédito político miserables en el resto de España a costa de enfrentar unos territorios con otros", le ha dicho. En este sentido, cree que su anuncio de descentralizar administraciones obedece simplemente a su estrategia de confrontación con Madrid. "Sánchez no se equivoca buscando el interés general de España, sólo acierta cuando busca su interés propio. Es lo que le guía. Para su interés particular, cree que enfrentarse a Madrid le da rédito político sin darse cuenta de que lo que hace realmente es perjudicar a España", ha dicho.

El alcalde de Madrid también afea que Sánchez no se dirigiera a Casado ni durante los actos del 12-O ni en todos los meses previos. "No es una cuestión de cortesía llamar al líder de la oposición, sino un deber institucional. Casado ya ha demostrado que no tiene problema alguno en hablar con Sánchez. El problema es que el presidente no descuelga el teléfono", ha explicado. El propio presidente también llegó apenas segundos antes de que lo hiciera el Rey para evitar encuentros incómodos y los abucheos que igualmente acabó recibiendo. "Me parece difícil que haya un error protocolario de estas características", ha dicho el alcalde.

Sobre los fichajes para el Ministerio de Igualdad de Isa Serra - condenada por atacar a la Policía - y de dos concejales de Podemos acusados de malversación, Martínez-Almeida lo tiene claro: "Es una deriva institucional y degradación de las instituciones que se fomenta desde el propio Gobierno. Los que hemos estado en el ayuntamiento de Madrid ya sabemos qué hacen Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer", ha dicho.

Por último, Martínez-Almeida no ha querido pronunciarse sobre el Congreso del próximo año en el que se elegirá al líder del PP madrileño. "Me parece legítimo que Ayuso se presente, pero no toca hablar de esto. Los madrileños esperan de mí que hable de sus problemas y no del PP de Madrid", ha dicho. Sobre el botellón, uno de los quebraderos de cabeza más acuciantes en estas últimas semanas en la capital, el alcalde ha puesto en el punto de mira al Gobierno Central y a la Delegación del Gobierno. "Tenemos un claro déficit de policías locales. Hay 1.200 plazas vacantes y el Gobierno Central no nos permite cubrirlas pese a que tenemos el crédito presupuestario. Sólo en horas extras en policía hemos gastado 65 millones de euros. Y recuerdo a la Delegación del Gobierno que esto es un problema de seguridad y esa competencia es suya, por lo que le pido una mayor coordinación", ha concluido.