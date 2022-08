"Marruecos va ganando por 3 a 0": la razón por la que Mohamed VI ha roto su silencio sobre España tras 5 meses

El rey Mohamed VI de Marruecosha roto su silencio sobre la postura de España sobre el Sáhara Occidental tras cinco meses sin pronunciarse sobre este hecho, que supone un antes y un después en la relación entre ambos países.

El rey Mohamed VI de Marruecos se felicitó este sábado del cambio de posición del Gobierno de España respecto al conflicto del Sáhara Occidental, que calificó de "claro" y "responsable", y afirmó que la postura sobre este conflicto es "el criterio de amistades y partenariados" para el país magrebí.



"Valoramos la posición clara y responsable de España, nuestro país vecino que conoce bien el origen y la verdad de este conflicto. Esta postura constructiva ha abierto una nueva etapa de asociación entre Marruecos y España que ninguna contingencia regional o evolución política interna le podría afectar", señaló el monarca en el discurso que cada año pronuncia con motivo de la fiesta nacional llamada "Revolución del Rey y del Pueblo".

Las razones del pronunciamiento de Mohamed VI

Según ha explicado Jorge Bustos en la tertulia de Herrera en COPE, el único beneficiado de todo este proceso es el propio Marruecos: “Hasta ahora este contencioso solo tiene un vencedor absoluto que es Marruecos. No sabemos qué ha ganado España. Sí sabemos que Marruecos ha ganado, aparte de que acaba de ganar 500 millones de euros más, para contener la inmigración, es decir, el chantaje al que somete el rey de Marruecos que, como no es una democracia, usa a personas para presionar a las democracias y sacar réditos económicos. Ha ganado soberanía, reconociendo EEUU y Sánchez su soberanía sobre el Sáhara, y no está entregando nada significativo por su parte. No es una negociación en la que todos estén cediendo, de momento van ganando 3 a 0. Todavía no sabemos qué gana España, porque la relación de Marruecos no ha mejorado lo suficiente para limitar el flujo controlado de pateras, sobre todo a Lanzarote. Es decir, que Marruecos sigue dispuesto a utilizar la inmigración como arma de presión y España ha perdido la relación con Argelia en un momento en que el gas es más necesario que nunca en Europa. No se ven las ventajas del giro unipersonal y sorpresivo que dio Pedro Sánchez sin explicárselo a nadie. No se puede elogiar el talento diplomático”.

Antonio San José, por su parte, ha reclamado al Gobierno una explicación del cambio de postura: “A esto le ha faltado explicación. Cuando tomas una decisión como la que se tomó hace cinco meses hay que explicarla, se tiene que entender. Porque dejó descolocada a mucha gente. En España y fuera de España. Fíjate qué bien maneja los tiempos el rey de Marruecos. Ahora, cinco meses después sale a decir que España ha tenido un comportamiento responsable. No lo dijo en el primer momento, con aquella carta llena de faltas de ortografía y tan mal redactada. Una política atascada y errática en el Magreb. Estoy pensando en los empresarios que tienen intereses en Argelia y que están colgados de la brocha. Falta una explicación, falta pedagogía y el Gobierno tiene obligación de explicar a los empresarios”.