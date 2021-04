Màrius Carol: "Puigdemont no quería pasar ni un día en la cárcel; quería la preindependencia"

El periodista Màrius Carol, director del diario 'La Vanguardia' desde 2013 hasta 2020, ha presentado este miércoles en 'Herrera en COPE' su último libro, 'El camarote del capitán', donde relata su experiencia al frente del diario en una de las etapas políticas más convulsas de Cataluña. Según ha dicho, "cualquier situación, por mala que parezca, es susceptible de empeorar".

Carol ha explicado que 'La Vanguardia' a lo largo de sus 140 años de historia ha intentado ser el "espejo de la sociedad", si bien esa sociedad civil que otrora tenía "mucha fuerza" en los últimos años se ha venido "bastante abajo". Pujol "más que el poder lo que quiso fue montar un régimen con su propia burguesía y sus intelectuales. Ahora estamos pagando esta fragilidad de lo que es esta sociedad catalana", ha dicho.



Además, el periodista ha señalado que Pujol, "a parte de ser el presidente de la Generalitat, quería ser el redactor jefe de Cataluña", pues solía llamar a los directores de los periódicos para presionarles por las publicaciones. "Pujol siempre pensó que TV3 era el gan legado de su paso por el gobierno".

Por otra parte, el periodista ha explicado que Puigdemont no quería la DUI de 2017, sino una convocatoria de elecciones. Artur Mas "intenta presionar para que haya un pacto fiscal -a Rajoy- y se va metiendo en un callejón sin salida y cuando le pasa los trastos a Puigdemont ves que esto es mas difícil de frenar".

En este sentido, Carol ha comparado a Puigdemont con los personajes sacados de la trageda de Shakespeare porque "ni por un momento quería ni pasar un día en la cárcel por la independencia".

"La primera entrevista que le hice quería dejar el país en la preindependencia", ha dicho Carol que le contó Puigdemont. Aunque al final llevaron "a Cataluña contra las rocas", como editorializaron en 'La Vanguardia' aquellos aciagos días.

Criticado en círculos independentistas y no independentistas, Carol ha contado que un día antes de la DUI lo llamó el jefe de prensa de Puigdemont para que llamara a Rajoy con el propósito de convencerlo de que parara el 155. "Yo estudié Periodismo. El Periodismo se dedica a contar la realidad, no a hacer la realidad. Quien tiene que llamar a Rajoy no soy yo, es el presidente de la Generalitat", le respondió Carol.