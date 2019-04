Manzanares: “Lo más duro de torear en Sevilla es no poder estar a la altura que esperan de ti”

Si suena 'Cielo Andaluz' en la Real Maestranza es que José María Manzanares está cuajando una gran faena. Este pasodoble se ha convertido en la banda sonora de sus triunfos en Sevilla. Porque si hay un torero consentido de la afición maestrante en los últimos años, ese es el diestro alicantino. Lo avalan las estadísticas y actuaciones como la de ayer en el festejo del Domingo de Resurrección.

Manzanares reconocía en Herrera en COPE este lunes que “antes de la corrida agota el miedo y la responsabilidad. Hoy ya estoy más tranquilo y pensando en la Feria de Abril que llega en semana y media”.

Manzanares corta una oreja en inesperada resurrección Oreja para Manzanares por elegante y templada faena a un noble toro de Victoriano del Río. Saludos para El Juli y Roca Rey.

Sobre su faena al quinto toro de la ganadería de Victoriano del Río, el diestro relataba que “de salida no tuvo la raza que me hubiese gustado y sabía que tenía que ayudarle para que sacase el fondo. Tuve que pensar más en el toro que en mí. No pudo ser una faena grandiosa pero intenté que el toro me durara”.

Ese idilio con la Real Maestranza tiene un nombre. “El de mi padre, que me transmitió el amor por Sevilla. Por todo lo que esta plaza le dio a él. Desde pequeño yo viajaba con él y ese sentimiento hacia Sevilla fue inmenso. Su preparación era diferente cuando toreaba en la Maestranza”.

Pero antes de llegar a este Domingo de Resurrección, José María ha tenido un invierno complicado por culpa de una lesión de espalda “que llevo arrastrando desde 2010”. Una lesión que le dejó fuera de las primeras ferias de la temporada. “Llevo ya varias intervenciones y la espalda me está dando muchos problemas. Gracias al doctor Trujillo estoy toreando porque es una lesión dura con varias vértebras tocadas”.

Ante un festejo como el del Domingo de Resurrección en Sevilla, Manzanares reconocía que “lo más duro de torear en Sevilla es no poder estar a la altura que esperan de tí. Cada año la exigencia es mayor y cada año se hace más duro”.

El diestro alicantino también ha abordado en Herrera en COPE su ausencia este año de la Feria de San Isidro de Madrid tras no aceptar la fórmula del sorteo para la confección de varios de los festejos del ciclo venteño. “No lo veo justo aunque lo respeto. No es justo que estés toda una vida sufriendo para llegar arriba para que encima aún le eches más suerte a tu carrera. El esfuerzo y el sacrificio tiene que tener una gratificación y un respeto que siempre se ha tenido a los toreros. Por ello no iré a Madrid este año”.

"Hay que darle gracias a Dios por hacer el paseíllo en Sevilla"

Varios compañeros de profesión de José María Manzanares han dado el salto a la política en esta campaña electoral. Algo que no se le ha pasado por la cabeza al torero. “Conozco personalmente a Santiago Abascal y a Albert Rivera, pero ninguno me ha tentado para saltar a la política. Yo estoy centrado en mi profesión y no cabe otra cosa en mi cabeza más que el toro”.

Manzanares también ha reconocido que el mundo del toro “está amenazado y atacado de una forma tremenda con muchas mentiras detrás. Hay mucha falsedad de cómo se trata al animal. Pero el que ama al toro bravo tiene sentimientos de amor y de profunda defensa del animal”.

El torero también ha confesado a Carlos Herrera que “siempre he toreado por amor. Nunca he antepuesto el dinero en mi carrera. Si antepones lo material a lo artístico, dejas de ser artista”.

Por último, José María Manzanares ha desvelado que si tuviese que pagar una entrada por ir a ver a un torero, ese sería “Morante de la Puebla, es el torero que más puro torea”.