Manzanares corta una oreja en inesperada resurrección

Elogios a la contemplación de una plaza en todo su esplendor. Una plaza llena que reivindicaba el toreo. Y el toreo llegó, en inesperada resurrección, con el quinto de la tarde en elegante y templada faena de un torero que buscó el triunfo con el menos malo de los toros del descastado y manso encierro de Victoriano del Río. La exhibición de sosería, nula raza y excesiva nobleza, marcó la inauguración de la temporada en la Maestranza. Sólo José María Manzanares le dio sabor y luminosidad a una faena sostenida por la despaciosidad, la cadencia y la ligazón de un toreo de mana baja, rematado con lentísimos y seductores pases de pechos al hombro contrario que adquirieron categoría de monumentales.

Hubo sutileza en el camino del trazo, ritmo, templanza y, sobre todo, elegancia. El toreo de Manzanares al quinto encontró acomodo dentro de ese discurso construido por momentos, de contenidos al natural y sensaciones con la mano diestra muy baja, que dieron lugar a una lidia emotiva que, sin embargo, no escapó de esa tendencia a desplazar embestidas hacia afuera. No obstante, el torero de Alicante continuó mostrando determinados aspectos de su concepto con su habitual maestría. Sobre todo, a la hora de manejar los hilos de una lidia especialmente emotiva. Una faena que colmó los deseos y que contó con un factor decisivo: la excelencia de la estocada en la suerte de recibir con la que redondeó la convincente obra.

Con el manso segundo lució en características chicuelinas de mano baja. Y poco más. Porque toda la lidia transcurrió en un desmesurado afán por evitar la huida del toro hacia las tablas. Incluso arrastró la tela por la arena en vanos intentos de sujetar la falsa acometida. La espada la hundió en el animal en la misma puerta de chiqueros.

Roca Rey se metió en la boca del lobo sin que nadie lo empujara, y que -sarna con gusto no pica- de muy buena gana dejó la marca indeleble de un valor capaz de asustar al miedo. Pocas cosas acongojan tanto que ver dos afilados cuernos acariciando el pecho del torero. Un torero que, convertido en héroe por momentos, supo cantar la atención de una gente que no daba crédito a lo que presenciaba. No pudo hacer otra cosa para emocionar. No se lo permitió un toro muy noble, aunque sin una gota de casta en su sangre.

De peor guisa resultó el tercero, pues la escasez de fuerzas impidió una lidia que no pasó de los buenos deseos de diestro peruano. Y para colmo, en esta ocasión, no mató.

El Juli quiso demostrar el potencial de su concepto con el noble primero. Un toro con calidad en sus embestidas, aunque sin el fondo de fuerzas para poderlas mostrar. Y ante esto, el madrileño, se dispuso a torear suave, despacio, incluso con atisbo de ligazón, pero sin una pizca de emoción. Con su peculiar estilo introdujo el acero para tumbar, después, con un golpe de descabello.

Nula casta demostró también poseer el noble cuarto al que Julián le prologó faena genuflexo que supo a esperanza para la posterior lidia. Incluso consiguió darle los muletazos a un toro que no dijo nada con sus escasas, aunque nobles, acometidas. Aprovechando los primeros viajes logró algún que otro buen muletazo diestro. También dibujó el natural. Pero nada alcanzó mínima nota para aprobar. Media estocada le bastó para acabar.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, domingo 21 de abril de 2019. 1ª de abono. Lleno de 'No hay billetes'

Toros de Victoriano del Río, aceptables de presentación, nobles, descastados y mansos. Noble y sin motor el primero; manso huyendo el segundo; sin casta y sin fuerzas el tercero; noble sin fondo el cuarto; noble y con calidad en sus embestidas el quinto; noble y sosos el sexto.

Julián López "El Juli", saludos y silencio.

José María Manzanares, silencio tras aviso y oreja.

Andrés Roca Rey, silencio y saludos tras aviso.