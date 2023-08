El geólogo ha comenzado destacando la importancia de los minerales, que son una parte integral de nuestras vidas a pesar de que no seamos muy conscientes de ello. ‘’Gran parte de las cosas que nos rodean en nuestra vida diaria están hechas de minerales. Este estudio, el edificio, nuestro móviles… Si no hubiera recursos minerales estaríamos viviendo literalmente en la edad de piedra''.

Regueiro es partidario de la transición ecológica, pero hace hincapié en que no podemos pasar por algo el impacto ecológico tiene en el medioambiente. ‘’Estamos transicionando de una energía de los hidrocarburos a una energía verde y esa energía verde requiere una enorme cantidad de consumo de minerales. Esta va a multiplicar por 10, como poco, el consumo de minerales. Un mineral que la gente no consideraría crítico es el cobre. Sin embargo, sin este mineral no podemos fabricar casi nada. Hemos visto ejemplos como el de China, donde cuando se han quedado sin chips se ha paralizado la producción de ciertas fábricas. El cobre está presente en todas las casas. Los edificios sin cobre no tendrían instalaciones eléctricas. Ahora mismo se consumen a nivel mundial 25 millones de toneladas al año''.

''Se habla de que en 2100 harán falta 100 millones de toneladas. Existen los recursos geológicos pero no existen las minas para producirlo. Hay reservas de material, pero no hay suficientes infraestructuras. Otro aspecto muy curioso de esta transición verde es que vamos a usar energías alternativas y verdes, pero claro, si uno mira un aerogenerador, una instalación geotérmica o unos paneles solares ¿Cómo están fabricados? Y todas las instalaciones accesorias para el uso de esa industria, por ejemplo, las baterías de litio para los coches eléctricos, necesitan recursos. Además, estos recursos siempre van a estar haciendo falta para reponer y mantener equipos a medida que se vayan utilizando''.

La huella ecológica, el impacto ecológico que implica la producción de productos denominados verdes, como los coches eléctricos, es bastante grande. ‘’No diría que la producción de estos nuevos productos de la transición verde es contaminante, más bien diría que dejan una gran huella ecológica. Es decir, necesitamos extraer muchos minerales del suelo, utilizar agua, electricidad… La fabricación de baterías necesita muchos recursos de muchas cosas. Los vehículos eléctricos tienen mayor huella ecológica que los vehículos convencionales.’’

Sobre la situación minera de España Manuel ha declarado: ''En España se fabrican cerámicas y coches, no tendríamos un problema de minerales críticos porque tenemos litio para fabricar. Ya tenemos los yacimientos de litio, que se podrían poner en funcionamiento, lo que ocurre es que aún no se han puesto. Es verdad que una explotación minera produce un impacto en el medio, pero los gobiernos normalmente prefieren disponer del recurso. La explotación produce un impacto, pero también es cierto que se acaba. Se termina la explotación y en ese momento se puede restaurar''.

España es un país con una riqueza minera que es a menudo algo desconocida porque los minerales que posee no son los más populares. Sin embargo, son bastante importantes. ‘’España es el primer productor del mundo de pizarra, esencial para la fabricación de tejados, por ejemplos, y también un importante productor de fluorita. Muchas industrias lo necesitan para la fabricación del ácido fluorhídrico. También tenemos la mayor reserva de sepiolita, que está en la arena de todas las camas de gatos. Y por último somos de los mayores productores de de áridos, que sirven para hacer carreteras, hormigón, etc’’.

Finalmente, destaca que ‘’hay que ser realistas y respetar el medio, tenemos que hacer la transición ecológica pero tenemos que sopesar lo que eso implica y eso requiere políticas nacionales''.