Luis Melgar, en 'Herrera en COPE': “A Howard Carter se le aborda casi a lo Indiana Jones”

Howard Carter fue el arqueólogo que encontró la tumba del faraónTutankamón. Fue el 4 de noviembre de 1922 y, a día de hoy, aún supone el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Unos días después, él y sus mecenas fueron las tres primeras personas en vislumbrar los tesoros allí acumulados pero, poco después, lord Carnarvon, uno de los que financió la expedición y vio aquellos tesoros moría en extrañas circunstancias.

Comenzaba así la maldición de Tutankamón, acontecimiento que el diplomático Luis Melgar analiza en 'La conjura del Valle de los Reyes', su nuevo libro. Aunque no es el primero que escribe sobre este descubrimiento, por lo tanto, encontrar una vía novedosa es todo un reto, como él mismo ha asegurado: “Es verdad que es una historia muy conocida pero hay muchas facetas que la gente tiene un poco olvidadas y yo lo que he querido es profundizar en la figura de Howard Carter en sí”.

Un hombre que, tal y como ha explicado el ahora primer secretario de la embajada de España en China, era “muy complicado, muy complejo... Él no tenía estudios y toda su vida estuvo acomplejado por eso. Él venía de una clase social humilde y estuvo queriendo acceder a una clase social que no se le permitía y tenía una personalidad complicada”. Un carácter que, “ahora se cree que podría pertenecer al espectro autista y por eso, en su época, no se le entendía”. Además, Melgar también ha aclarado que Carter “casi con seguridad era homosexual pero lo tenía completamente reprimido”.

Un personaje que, según ha detallado, casi no ha sido explorado y “se le aborda como el típico héroe que descubre una tumba casi a lo Indiana Jones y, bueno, nada más opuesto. Así que, ese es el ángulo que le querido dar”.

No solo se ha centrado en Howard Carter. También ha querido explorar la muerte del que fue su patrón y amigo, lord Carnarvon, y en su muerte tan solo cinco meses después de entrar en la tumba de Tutankamón: “Esa investigación sobre el porqué de su muerte también ha sido el eje de mi novela”. Un libro en el que podremos averiguar más sobre la maldición de Tutankamón.