Luis Martín, en 'Herrera en COPE': “Siempre me ha gustado estudiar”

Nunca es tarde para aprender. Y sino, que se lo digan a Luis Martín. Este vizcaíno, con 87 años, ha conseguido sacarse el título de Bachiller. Tuvo que dejar los estudios a los 14 años, durante la posguerra y no fue hasta que se jubiló, en 1990, que tuvo la oportunidad de retomar sus estudios. Su primer reto fue sacarse el graduado escolar. No contento con esto, decidió sacarse también la ESO y después decidió acabar su formación con el Bachillerato. Todo ello, además, a distancia, en el Instituto Vasco de Educación A Distancia (IVED- UHEI).

Y esta mañana ha querido compartir su historia con Alberto Herrera en 'Herrera en COPE'. Una en la que sus maestros le han definido como el alumno ejemplar. Algo que él mismo ha querido matizar: “Yo, en todas las cosas, en todos los espacios en que he estado viviendo, estudiando, siempre he procurado comportarme bien. Y en el instituto, también”.

La España en la que tuvo que dejar los estudios, cuando tenía 14 años, fue la de la posguerra. Una que recuerda perfectamente: “Era la época del racionamiento. Había poca comida, yo tenía 11 o 12 años y un año estaba enfermo y le decían a mi abuela que me daría bien de comer y que eso se curaba solo. Y entonces, con 14 años, me ofrecieron un trabajo en Baserri, en un caserío, pues me fui”. Una profesión por la que dejó los estudios y en la que “cuidaba a las vacas, labraba la tierra, tenía que llevar el agua de un manantial que estaba más abajo del caserío en una casa”. Después fue delineante, una labor en la que fue “feliz al ser una profesión en la que aprendía” y en la que estuvo durante 25 años.

Al jubilarse, en 1990, decide formarse. Algo que, desde el principio, tenía claro: “Siempre me había gustado estudiar. Cuando yo era pequeño, la profesora que tenía le propuso a mi abuela que me cambiase de escuela porque iba a aprender más con su marido y mi abuela le dijo que no podía ser. Y, bueno, cuando las circunstancias mejoraron me decidí a estudiar”. Y, gracias a eso ha logrado sacarse el Bachillerato ahora, a la edad de 87 años.