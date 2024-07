Luis Castellanos y la importancia del lenguaje positivo: “Decir 'si' requiere valentía y coraje”

¿Cuánto efecto tiene en nuestro día a día o en nuestra vida las palabras que escogemos para expresarnos? ¿Cómo de importante es la forma en la que nos hablamos?

Hay evidencia sobre la influencia que tienen las palabras en la biología de nuestro cerebro, en la forma que tienen de intervenir en nuestro comportamiento y en transformar nuestra vida.

Luis Castellanos es doctor en Filosofía y lleva años concienciando y educando acerca de la importancia del lenguaje positivo en nuestra vida y en la criaza de los hijos y este lunes ha visitado Herrera en COPE.

Ha explicado la importancia de la palabra sí', ya que “hoy en día, en nuestra cultura, dicen que hay que aprender a decir que no. Pero yo recomiendo decir si. Requiere valentía y coraje a vivir.

Luis ha relatado cómo “el lenguaje puede hacernos más lonvegos, ya que se demostró que la utilización de palabras positivas tienen la capacidad de alargar la vida. El lenguaje positivo te alarga la vida”.

Luis Castellano, que acaba de publicar el libro “Inteligencia bondadosa”, ha querido diferenciar entre “decir gracias y sentir que das las gracias. La clave es habitar la palabra que dices, que nazca en tu corazón no de la boca, que nazca en tí. Eso será una persona agradecida”

Por último, y echando un vistazo a la actualidad política que nos rodea, el filósofo ha reconocido que “en un momento político tan polarizado como este, las palabras que se escogen no son acertadas. Hay que saber qué es una buena persona y los políticos no son buenas personas. Da lo mismo el parlamento del país que sea, el lenguaje que utilizan no es ejemplo para la sociedad. Ellos lo saben, y es lo más duro, saben que todo se olvidará. Pueden mentir, engañar... y lo van a justificar después con el lenguaje. Cuando estás justifidando dejas de ser buena persona”