Ana Losada: "La familia de Canet de Mar está serena y firme en su decisión"

Siguen llegando peticiones de padres que reclaman ante la Justicia el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en Cataluña.

Desde la Asamblea para una Escuela Bilingüe en Cataluña, denuncian que la Generalitat está utilizando el caso del niño de 5 años en Canet de Mar para amedrentar a otros padres. Su presidenta, Ana Losada ha reconocido en 'Herrera en COPE' que el caso de esta familia que pidió que le dieran el 25% de la enseñanza catalana en español "forma parte de una estrategia de la consejería de Educación para intentar animar a sus seguidores a que el sábado llenen la manifestación convocada en contra de ese 25%".

Los padres que piden bilingüismo como poco se enfretan a un aislamiento social

Losada considera que con el acoso a esta familia "tratan de hacer un aviso a navegantes para que a ninguna familia más se le ocurra pedir bilingüismo ni la ejecución de la sentencia".

La presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe afirma que el caso de la familia de Canet no es el único y que ha llevado casos similares en Balaguer o Mataró. Además ha lamentado que los padres que piden bilingüismo "como poco se enfretan a un aislamiento social durante un tiempo porque en Cataluña decir que quieres más horas de castellano es decir automáticamente que estás en contra del catalán y de Cataluña. Es un mensaje que llevamos 30 años escuchando por la Generalitat, medios afines y partidos nacionalistas”.

Asegura que "romper ese tabú es muy difícil" ya que "a nadie le gusta estar delante de un tribunal, levantar la mano y pedir algo diferente. En Cataluña no hay democracia y el silencio de los padres que quieren bilingüismo no se puede relacionar con un consentimiento, los padres quieren una educación mayoritariamente bilingüe y trilingue como demuestran las encuestas a nivel privado". Según una encuesta publicada este jueves en el diario El Mundo "casi 71% de los catalanes están de acuerdo con la sentencia del 25%, quién no ve la realidad es el mundo nacionalista y sus seguidores”, ha recordado.

"CABEZA DE TURCO"

En su opinión, la situación que vive la familia de Canet de Mar, que considera "cabeza de turco", es una "forma de amedrentar". "Tratan de cansarte porque saben que si van los tribunales, pierden. La anomalía es que las leyes no se cumplan en Cataluña y que los ciudadanos tengamos que ir al Tribunal a pedir que se cumplan".

La familia está serena y firme en su decisión pero perpleja ante la reacción visceral de otros padres y del apoyo institucional

"Nadie es consciente de la situación que vivimos en Cataluña, es algo anómalo en cualquier país y más en uno europeo por eso hoy presentamos un escrito a la Fiscalía para que investigue, porque creemos que hay suficientes indicios de que la consejería está trabajando en una estrategia para impedir que las medidas cautelares se apliquen”.

La anomalía es que las leyes no se cumplan en Cataluña

"LA FAMILIA ESTÁ SERENA"

Pese a todo, Ana Losada ha afirmado que la familia "está serena y firme en su decisión" aunque también " perpleja ante la reacción visceral de otros padres y del apoyo institucional".

"Estamos luchando contra Goliat y lo hacemos sin herramientas y sin ayuda del Gobierno. Hace falta un plan estratégico del Gobierno de España para que se ponga un marcha una protección de los catalanes que queremos levantar la mano y salir de donde estamos escondidos y sentirnos apoyados".

En el caso de su asociación, reconoce que carece de "fondos ni ayudas y luchamos contra otra que recibe dos millones de euros al año de nuestros impuestos”.

Estamos luchando contra Goliat y lo hacemos sin herramientas y sin ayuda del Gobierno.

"EL SILENCIO"

Por último Losada ha reconocido que el problema de Cataluña es el "silencio". "Quiero saber dónde están ahora los catalanes catalanohablantes que no defienden que nuestros hijos castellanohablantes puedan estudiar en castellano y que sus hijos puedan dominar una lengua que es también oficial en Cataluña, lengua de los catalanes y universal”.