Los tertulianos de 'Herrera en COPE': "Sánchez aspira al sometimiento por hartazgo de la sociedad"

Si nada lo remedia, los españoles volvemos a votar en unas elecciones generales el próximo 10 de noviembre tras fracasar las negociaciones y constatar el Rey Felipe VI que no se dan las condiciones para proponer un candidato a una nueva sesión de investidura.

Lo haremos por cuarta vez en cuatro años, es decir, casi a cita electoral por año, después de vivir dos mociones de censura, una de las cuales prosperó propiciando la sustitución de Mariano Rajoy por la presidencia de Pedro Sánchez.

Pero ¿cómo afrontamos los españoles esta nueva cita con las urnas? ¿lo hacemos con ilusiones renovadas? ¿habrá desmotivación? ¿y voto de castigo?

Sánchez aspira al sometimiento por hartazgo de la sociedad

“Si se hicieran encuestas ayer por la noche o esta misma mañana, el PSOE caería estrepitosamente. Pero Sánchez cuenta con una arsenal mediático a favor tan poderoso y un aparato de propaganda desde la Moncloa tan incansable, que aspira al sometimiento por hartazgo de la sociedad”, ha opinado el colaborador de 'Herrera en COPE', Jorge Bustos. “De aquí a noviembre Sánchez nos va a bombardear con el relato de que es el progresista bloqueado, el hombre del diálogo cuya mano ha sido rechazada por todas las fuerzas, sobre todo por Podemos y Cs. Con ese argumento va a intentar 'estupidizar' a todos los españoles hasta que ya como zombies acudan las urnas a votar. Será la manera de lobotomozar al personal, que le puede salir mal o bien”.

Con el relato del progresista bloqueado, Sánchez va a intentar 'estupidizar' a los españoles

En su opinión sería “fascinante” que esta jugada le saliera bien, si bien, ha recordado “España es muy grande y la gente ve la tele que ve”.

El también colaborador de 'Herrera en COPE', David Gistau ha reconocido que en el electorado “tiene que haber hartura” si bien “la profunda decepción tiene que ser en el electorado de izquierdas, que probablemente se ha quedado atónito ante el espectáculo que han dado Sánchez y Podemos y que ha visto el fracaso de una coalición de gobierno que llegó a despertar ilusión como antídoto nada menos que contra el regreso del fascismo”.

Gistau ha criticado “esa idea muy de moda entre la socialdemocracia de que la gente vota mal y hay que corregirla hasta que lo haga bien”.

La oferta de última hora de Rivera le va a robar fatalismo a Sánchez

En cuanto a la oferta de última hora del líder de Ciudadanos a Sánchez, Gistau considera que “le va a robar cierto fatalismo al presidente, no es verdad que fueras un cautivo de Podemos, tenías más opciones y no te molestaste porque demostraste que desde el principio ibas a por elecciones”. Esa es una “culpa”, ha advertido “que no va a poder adjudicar a otro y que va a tener su cierto peso en la campaña".