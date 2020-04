Los municipios: "El plan de Sánchez no recoge ninguna de nuestras propuestas. Ni nos escuchan"

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está muy descontenta con el plan de desescalada que presentó Sánchez este martes. José María García Urbano, alcalde de Estepona y vicepresidente de la organización, ha señalado este miércoles en "Herrera en COPE" que se sienten "decepcionados y confundidos" con este plan y denuncian que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus consejos. "Lo de Sánchez ha sido una declaración política que genera más dudas e incertidumbres. Hay mucha falta de concreción. Parece que todo está poco pensado", ha señalado.

García Urbano lamenta que ese plan de desescalada no incluya ninguna de sus peticiones. "En los últimos días hemos tenido dos encuentros con el Gobierno, uno con el presidente y otro con la vicepresidencia cuarta y dos ministros. De ambas reuniones no hubo respuesta. Se nos hace querer importantes porque se nos cita a unas reuniones pero no se nos escucha. No nos toman en serio", se ha quejado. Además, subraya que dichas propuestas llevan siendo planteadas desde hace meses y han sido consensuadas por todos los grupos políticos.

El alcalde de Estepona también se queja de que el Gobierno deriva toda la responsabilidad a los ciudadanos y a los ayuntamientos. "Los municipios no tenemos medios pero se nos obliga a vigilar y tomar las medidas de control de los ciudadanos. El Gobierno, que es quien tiene que decidir, no decide", ha dicho.

La falta de concreción del plan afecta a su municipio. García Urbano no sabe cuándo podrá abrir las playas de Estepona o los campos de golf y ve un disparate que se puedan abrir hoteles pero sin poder alojar a ciudadanos de otras provincias o no se puedan usar las zonas comunes. "Sales de tu casa para confinarte en una habitación en tu misma provincia", se lamenta.

Por último, el vicepresidente de la FEMP pide al Gobierno poder usar el superávit de los ayuntamientos. "El ahorro que tenemos no podemos usarlo ahora. Desde el gobierno, todo lo que escucho es que tenemos que ir al endeudamiento. ¿Por qué si tenemos liquidez tenemos que endeudarnos? Tenemos 40.000 millones de euros en cajas y queremos inyectarlos en la economía real", ha pedido.