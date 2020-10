Los expertos creen que los políticos no han contado lo suficiente con la comunidad científica

55 sociedades científicas en representación de más de 150.000 profesionales han emitido un manifiesto dirigido a la clase política por la gestión de la pandemia. En él, dejan claro que las autoridades políticas marcan las normas, pero que no son los que conocen el tema como sí lo hacen los expertos. Ángel Cequier es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para explicar el comunicado. Considera que “es una buena conclusión” del texto entender que no han contado suficientecon el sector.

Sabe que “la situación en la que estamos a consecuencia de una enfermedad novedosa sitúa este ambiente en un escenario muy complejo”. Pero, precisamente por eso, “las decisiones se tienen que tomar con la máxima evidencia posible”.

Cree que ha existido un soporte científico “puntual”, pero “no generalizado por la incerteza y complejidad que supone la pandemia”. Y en este sentido asegura que lo único que quieren transmitir es que la sociedad científica tiene “mucha experiencia en realizar análisis científicos en enfermedades nuevas”, y que dispone “de los mejores expertos” para hacer frente a esta situación.

Sobre la existencia de un comité de expertos, considera que tendría que haber más de uno, “porque son escenarios distintos”. Por ejemplo, “el enfrentamiento de acciones de prevención general, cribado de procedimientos, la atención primaria”, etc. Además, ha hecho especial hincapié en el abordaje de “otras patologías no covid”, como las cardiopatías o el cáncer. Son y “van a continuar siendo las principales causas de mortalidad en nuestro país”, y no se están enfocando “con la misma calidad que hace un año”.

Y, sobre todo, el presidente de la SEC pide unión: “la situación es suficientemente compleja como para que busquemos consenso entre todos”. Hay aspectos de la pandemia que son claros para la comunidad científica, y otros “en que la evidencia puede ser dispar”, como es el caso de la transmisión aérea del virus. Ante tanta complejidad, asegura que sí “hay aspectos puntuales en los que se está adquiriendo evidencia científica y de forma muy dinámica”.