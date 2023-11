Lorenzo Amor, en COPE: "Hay minorías que están en contra de la Constitución y marcan la agenda de España"

Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y, con él, reflexionamos en 'Herrera en COPE' sobre el recién investido presidente y la situación de España en diversos aspectos, como la economía o el empleo.

La CEOE propone una subida del salario al 3% y los sindicatos quieren que se alcance un 5,2%. Sobre el impacto que tendrá en los autónomos, explica que se llegó a un acuerdo "donde pactamos nuevos incrementos salariales. Incrementos que se podrían ver compensados con un punto adicional si subía el IPC por encima de esto".

Añade Lorenzo Amor en 'Herrera en COPE' que ahora el gobierno plantea esa subida del salario mínimo y "son ellos los que tienen potestad de subirlo. El Ejecutivo escucha a los agentes sociales. Hoy nos reunimos y hemos propuesto una subida del 3% del SMI. Es asumible por empresarios y autónomos, pero con una condición: que se incrementen los contratos públicos en vigor por parte de la administración".

El presidente de ATA afirma, de este modo, que el incremento de los costes para el empresario que, a su vez, trabaja en una pequeña empresa ha sufrido un aumento de estos gastos del 50%.

"No hay derecho. Desde que era ministro Montoro tenemos esta ley que está provocando que muchas de las contrataciones públicas queden desiertas. Nadie quiere trabajar", argumenta en 'Herrera en COPE'.





Prosigue su intervención indicando que "la administración no puede venir hoy a pedir que los empresarios acaben con la temporalidad o suban el salario mínimo. Pero, sin embargo, siguen mirando para otro lado cuando tienen que revisar los contratos públicos o con una tasa de temporalidad por encima del 30%".

En España hay un problema. "Gastamos más de lo que ingresamos. Seguimos aumentando el gasto. En el ámbito público se llama déficit. En el ámbito empresarial hablaríamos de quiebra".

La ministra Montero le ha dado una mala noticia a los autónomos: recortará a la mitad la rebaja fiscal que se aplicaba a los que tributan por módulos. ¿Esto qué supone?

Lo primero de todo, Amor afirma que se ha enterado por los medios de comunicación esta noticia. "Llevamos dos años viendo que es lo que debe ocurrir a partir de 2025 y nos hemos enterado por la prensa que el gobierno ha decidido rebajar la reducción del rendimiento en los módulos. Esto afecta a unos 250.000 autónomos. Creo que las cosas se hacen de otra forma".

Sobre las ayudas de 480 euros a los que terminaron la prestación por desempleo, dice el presidente de ATA que estos temas "hay que llevarlos al ámbito del diálogo social y no estar en una guerra entre ministerios. Tenemos que aprender de Europa. En España se tienen que hacer compatibles las ayudas con un trabajo. Lo que no puede ser que una persona que cobra 480 euros y tú le ofrezcas un puesto te diga que no porque tenga que renunciar a una ayuda".

"No puede ser que haya minorías que marquen la agenda diaria de nuestro país"

El domingo hay una nueva convocatoria de sociedad civil en todas las provincias de Andalucía. El acto principal es una manifestación en Sevilla. Amor apoya esta concentración que "tiene un lema: yo defiendo Andalucía. Vamos a estar apoyando el manifiesto que impulsa este foro donde se han sumado más de 100 organizaciones".

Denuncia, además, el presidente de ATA que "no hay ninguna democracia europea que cargue, sobre una misma persona, una cartera con los tres poderes juntos: el legislativo, ejecutivo y judicial. No hay precedentes. Los poderes tienen que estar separados. Es algo normal en cualquier democracia".





Lorenzo Amor dice que "no puede ser que haya minorías que están en contra de la Constitución y España y marquen la agenda diaria de nuestro país. Tanto CEOE, Cepyme y ATA, vamos a estar en el diálogo social".

Por último, explica a Carlos Herrera que lo que tienen encima de la mesa ahora mismo es la gran preocupación en "cuanto a la inseguridad jurídica, la creación de empleo y la confianza. Hay aspectos de esos acuerdos de investidura que van contra el diálogo social y la igualdad de los españoles. Generan mucha desconfianza en el tejido empresarial".