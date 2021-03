López Miras: “La única justificación de la moción de censura era cambiar sillones y la ambición personal”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha pasado este viernes por los micrófonos de Herrera en COPE tras el fracaso de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE en la comunidad. En palabras del líder autonómico del PP, por contra de las acusaciones de corrupción de la formación naranja, el motivo de este movimiento político era “un intercambio de sillones y la ambición personal”.

“De 6 diputados 4 de Ciudadanos no han apoyado la moción de censura, y es porque no estaban convencidos, entendían que no era el momento y que lo que hacía falta era estabilidad”, apuntaba López Miras en COPE. Una respuesta directa a las acusaciones desde el partido de Arrimadas e incluso de Podemos de haber comprado a los diputados de Ciudadanos que han votado en contra de la moción con tres consejerías. “Al final lo que se había firmado era un gobierno socialista. Si Arrimadas pacta con Sánchez que habrá 6 consejeros del PSOE y 3 de Cs, el gobierno es de Sánchez. Esto no es porque tres hayan pasado a formar parte del gobierno, es porque han querido mantener el acuerdo de gobierno de 2019, y no esta moción que se ha urdido con nocturnidad y alevosía”, aclara.

El portavoz nacional de Ciudadanos y próximo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, durante la rueda de prensa que ha protagonizado hoy jueves en Madrid.

Consejería de Vox

Otro de los puntos que ha respondido el presidente de Murcia es la posibilidad de que, de la nueva reestructuración del gobierno regional, aparezca una nueva consejería de Educación con un miembro del partido Vox, pin parental incluído. Aunque López Miras no lo ha confirmado, sí que no ha cerrado la puerta a presentar la oferta al partido de Abascal. “Yo no he propiciado esta situación, pero cuando desde el sótano de Moncloa se organiza este golpe a la Región de Murcia tenemos que defendernos y, para ello, intento consolidar nuevas mayorías”, comenta.

“Son ellos quienes contactan con nosotros, que se sienten cómodos con este proyecto de libertad, y vamos a intentar dotar de una mayoría estable, vamos a sentarnos y todas las opciones están abiertas”, concluye el presidente de Murcia en Herrera en COPE.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras (c), junto a las consejeras del gobierno expulsadas por Ciudadanos por no apoyar la moción de censura presentada por PSOE y Cs, este jueves momentos antes del inicio del pleno en la Asamblea Regional en Cartagena.

Excusa de Ciudadanos

Otro de los aspectos que ha querido tratar este viernes López Miras en 'Herrera en COPE' ha sido las excusas de Ciudadanos para la moción de censura yq ue apuntan directamente a la acusación de corrupción con el reparto de las vacunas en el pasado mes de enero. "Es un caso de enero, en el que al día siguiente el consejero asumió la responsabilidad, un caso en el que renuncian todos los cargos públicos con capacidad de decisión, un caso que no tiene nada que ver con lo que dice Ciudadanos", explica el presidente de Murcia.

"Nos piden que hagan público el listado de los vacunados en Murcia, yo se lo comunico a la consejería de Cs, y me dicen que no porque contiene datos personales que no se pueden revelar. Todos los partidos solicitan ver el listado, salvo Ciudadanos. Lo único que les interesaba es alargar el proceso y crear una comisión de investigación, estirar el chicle creando una sombra que no existe".