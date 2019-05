El líder del PSC en Barcelona: "Las elecciones en Barcelona no las ha ganado el independentismo"

Otro de los ganadores de las elecciones de anoche ha sido el líder del Partido Socialista de Barcelona, Jaume Collboni, que ha doblado número de concejales en Barcelona, consiguiendo 8 concejales. El político socialista ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y ha asegurado que ellos van a ser "coherentes y leales a la palabra dada a sus electores" y, por lo tanto, van a "evitar un gobierno y un alcalde independentista en Barcelona". Tal y como ha dicho Collboni, "las elecciones en Barcelona no las ha ganado el independentismo".

El líder del PSC en Barcelona ha querido dejar muy claro esto último y ha reconocido que aunque "las elecciones están llenas de matices", los resultados "han sido muy claros", y ha insistido en que "no hay mayoría independentista en el Ayuntamiento de Barcelona y no tiene por qué haber un alcalde independentista". Por su parte, Collboni ha afirmado que ellos van a mantener la palabra que han dado durante la campaña y que no van a apoyar a Margall para que sea haya un gobierno independentista. A su juicio, esta decisión no se debe a algo ideológico, sino que es porque el gobierno independentista en Barcelona "está dañando a las instituciones, a la convivencia y a la economía".

Collboni ha situado toda la atención sobre Colau, ya que, para que no haya un gobierno independentista en Barcelona, "debe ser ella la que decida lo que hacer". Collboni ha avisado también que siempre que Colau ha tenido que decidir "siempre ha optado por los independentistas frente a los intereses de Barcelona" y la ha invitado a reflexionar sobre su decisión sobre lo que supondría que la ciudad "cayese en manos de los independetistas" y las consecuencias que eso tendría "no solo políticas, sino también en relación a la gobernabilidad". Además, ha dicho que Valls debe considerar si se ve capaz de unirse con Colau para que no gobiernen los independentisas y ha invitado a todos a relizar una reflexión más sosegada de los resultados dentro de unos días para "contemplar los números en su magnitud".