El letrado del Congreso purgado por estar contra la amnistía: "Me enteré de casualidad, me lo ocultaron"

Manuel Fernández-Fontecha es un letrado del Congreso de los Diputados que ha sido apartado de la Comisión Constitucional por sus críticas a la amnistía. En 'Herrera en COPE', ha explicado cómo se enteró del cese y ha mostrado su rechazo a la ley de amnistía.

En primer lugar, ha recordado que "estaba destinado en la Comisión Constitucional junto a otro letrado en condición igual, paritaria" y en este puesto su función era "elaborar los informes sobre los proyectos de ley o reformas constitucionales". Tras sus críticas a la ley de amnistía y la llegada del nuevo secretario General del Congreso, Letrado Mayor, Fernando Galindo, fue cesado.

"Yo me enteré de pura casualidad del cese porque me ocultaron las negociaciones previas por completo. Me dijeron que cesaba porque tenía que entrar el Secretario General antiguo por razón de precedencia", ha detallado a Carlos Herrera.





Fernández-Fontecha critica duramente la amnistía



Fernández-Fontecha asegura que si su postura hubiera sido favorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía, no habría sido cesado: "A mi me parece que todo lo que se está diciendo omite elementos esenciales. Es una especie de gran ficción constitucional. La ley de amnistía no ha sido nunca una ley, es una amnistía a secas, pero se reviste del carácter de ley. El problema adicional es que no es una norma general, sino singular".

"Hay una motivación de importancia que es que se trata de amparar en la justicia transicional, ¿dónde está el conflicto? ¿Es posible que una actividad política genere un autoconflicto para generar una autoamnistía? Esto es lo que está pasando, estamos viviendo en un momento de ficción constitucional, de trampantojo constitucional", ha detallado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Además, ha puesto el foco en la ley en sí misma: "Hay una cuestión muy importante, la amnistía, aparte de ir contra el artículo 9.1 de la Constitución, es un arquetipo de ley discriminatoria. Si la causa es inexistente, el móvil es el que han querido fijar. El problema que tiene el móvil es ilícito. No tiene ningún sentido, la ley no puede ser en sí misma discriminatoria".

La amnistía como el "inicio" de un camino de "rápida" ejecución

En este punto, el letrado del Congreso ha asegurado que la ley de amnistía "es el inicio de un camino de ejecución muy rápida de unos pactos privados firmados en Bruselas. Creo que el siguiente paso es que el verificador diga que muy bien, se irá a una votación por la cual un español perderá su nacionalidad. Esto es jurídicamente absurdo y alguien tiene que decirle".

"Lo que está poniendo de manifiesto Sánchez es que necesita alcanzar el poder, esa es su auténtica necesidad. Esto hay que decirlo porque como la ejecución es rapidísima, nos podemos encontrar con un acuerdo inminente que deje a los españoles catalanes solo catalanes", ha denunciado en 'Herrera en COPE'.

Los pasos de Fernández-Fontecha tras su cese

Por último, se ha centrado en los pasos que va a seguir a partir de ahora, después de interponer un recurso contra su relevo en la Mesa del Congreso, donde hay mayoría socialista: "La siguiente vía en el caso de que se inadmita, que creo que es lo que van a intentar diciendo que no hay acto, es ir al Tribunal Supremo, interponer un recurso y después una demanda, me inadmitan o me desestimen".





"Pongo de manifiesto la diferencia porque se ha inventado un régimen jurídico propio y es que la adscripción de un letrado no vale nada. Es un acto sin contenido jurídico que además no es recurrible. Han descubierto un cisne negro, es el único acto del ordenamiento jurídico español irrecurrible", ha sentenciado.