La lección de progresismo de Rosa Díez a Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu

Rosa Díez ha lanzado en 'Herrera en COPE' un mensaje a Pedro Sánchez sobre lo que significa ser progresista:"Yo tengo 67 años. Los 25 primeros años de mi vida, el carné de español lo daba Franco, y yo no era buena española porque no era franquista. Los siguientes 25, el carné de buena vasca lo daba Arzalluz, y yo no era buena vasca porque no era nacionalista. Y anora solo tengo un carné, el carné de identidad de ciudadana de un Estado de Derecho que se llama España, y no me da ni me quita ningún carné ni Sánchez ni nadie".

Sobre su apoyo al Partido Popular en estas elecciones, Díez ha dicho lo siguiente: "Pienso que la opción más segura para mi país, para España, para mi futuro, se llama Pablo Casado".

Rosa Díez, además, ha repasado como cada semana, la actualidad en tres tuits.

No se le puede negar a Bildu coherencia: ellos y todas las marcas herederas de ETA siempre han creído que podían decidir incluso quien tenía derecho a vivir. Escoria. Y socios de Sánchez, por cierto. https://t.co/LwnyHsSk0j — Rosa Díez (@rosadiezglez) November 4, 2019

"Bildu ha dicho que va a defender sin titubeos el derecho a decidir. Ellos creen que tienen derecho incluso a decidir sobre nuestras vidas. Oye, Sánchez, ¿tú crees que es progresista tener de socio a Bildu?





El macho alfa Iglesias anuncia que “por él’ será la última vez que no haya mujeres en los debates. ¿Por ti? Las mujeres no tenemos que esperar a que nos designe ningún macho alfa, a ver si os enteráis. El pensamiento ‘progresista’ es la leche de carca. — Rosa Díez (@rosadiezglez) November 4, 2019

"Les traiciona el inconsciente. El macho alfa Iglesias dice 'por mí no va a ser'. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A qué deleguéis en mujeres?"





Si pierde Sánchez gana la España constitucional y democrática, la q no levanta muros entre ciudadanos, la que consagra la libertad y la igualdad. Si pierde Sánchez pierden Otegi y Torra, pierden quienes queman las calles de Cataluña. O sea, eso. De nada. https://t.co/zhcWn45Vbi — Rosa Díez (@rosadiezglez) November 6, 2019

"Si pierde Sánchez, gana la democracia. Y pierden sus socios en Cataluña, los independentistas, en Navarra, Bildu, y en España, Podemos. Y ganan los que defienden la Constitución".