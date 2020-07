La lección de historia de Herrera a Iglesias por las protestas en su chalé, entre lo mejor de Herrera en COPE

A mediados del mes de mayo, Carlos Herrera, se pronunció sobre las protestas que estaban teniendo lugar en la puerta del chalé de Iglesias y Montero en Galapagar. Estas manifestaciones comenzaron en mayo en la calle Núñez de Balboa y se extendieron a varios puntos del país, uno de ellos la vivienda del vicepresidente del Gobierno y de la ministra de Igualdad.

Los análisis de Herrera sobre el coronavirus

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', arrancaba el programa del 18 de mayo analizando los principales titulares del día, que aquella mañana estaba marcada por la llegada de la Fase 2 a varias islas de Canarias y también de Formentera, mientras que más del 70% de la población seguía en fase 1.

El comunicador también analizó algunas de las informaciones que en las últimas horas se habían emitido desde Moncloa: como la polémica que surgió sobre la suspensión de las Rebajas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, subrayó que está práctica quedaba suspendida por miedo a posibles aglomeraciones de gente, información que a las pocas horas tuvo que desmentir. En esta dirección, Herrera explicó que ni el titular de la cartera de Sanidad ni ningún miembro del Gobierno tiene la potestad para tomar esta decisión, algo que es derecho de las empresas privadas.

Pero uno de los puntos más importantes de su monólogo fue sobre la decisión del Gobierno de dejar fuera de la Fase 1 a la Comunidad de Madrid, en este sentido, Herrera señaló que no se está siendo claros con ciertos puntos, porque Madrid tenía mejores condiciones que otras zonas que si han pasado de fase: "Podríamos utilizar muchos argumentos. Si se buscan motivos sanitarios seguro que se encuentran, pero si no pasa Madrid no pasan otros".

El mensaje de Herrera a Iglesias por las manifestaciones en su chalé de Galapagar

Herrera también quiso mostrar su punto de vista sobre las palabras, de nuevo, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que señaló que los informes se publicarán cuando todo el territorio español haya pasado de fase: "Ocultar estos documentos es una decisión oscura y arbitraria, porque no se entiende. Y luego les extraña que haya protestas en la calle Núñez de Balboa, que ya se han reproducido a otros lugares de España incluyendo Galapagar".

Sobre estas manifestaciones, Herrera ha querido recordar al líder de Unidas Podemos, capítulos del pasado cuando decía aquello de 'jarabe democrático': "Acuérdate Pablete, cuando mandabas gente a las casas de Sáenz de Santamaría o Cristina Cifuentes. Ahora vete tomando jarabe democrático y espérate".

Por último, el comunicador también quiso tener unos segundos para criticar las manifestaciones que tuvieron lugar en Navarra en homenaje al etarra Patxi Rúiz, asesino de Tomás Caballero hace 22 años: "Valiente indecencia permitir homenajes a etarras. En qué marco mental están las autoridades navarras que están en las instituciones para permitir esto".

