Laureano Turienzo: “Jeff Bezos ha educado a los consumidores a pedir por Internet aunque no lo necesitemos”

Jeff Bezos ha sido siempre un niño incomprendido, de los que prefería quedarse en casa a jugar en lugar de jugar con los jóvenes del barrio. Siempre ha tenido en mente hacer algo muy grande. Hoy, es un tipo con un talento increíble, digno de admiración y con una de las empresas que han cambiado la forma de comprar en el mundo, Amazon. Laureano Turienzoha estudiado minuciosamente su figura en su nuevo libro ¿Por qué sobre el dueño de una de las empresas más grandes del mundo?Responde Laureano: “Es un personaje que me ha interesado siempre, porque hay muchos personajes dentro de el”. “También me interesaba mucho que el nace en un hogar donde en teoria no está destinado a ser quien es hoy. Nace en un hogar pobre, su padre los abandona, su madre es soltera, … todo relata que iba a ser un personaje más de los muchos que hay, pero acaba teniendo una fortuna en 2021 de 200 mil millones de euros”.

Para conocer la importancia de Amazon, solo es necesario mirar su plantilla laboral, Turienzo dice: “Ahora mismo hay aproximadamente 1,6 millones de empleados, antes de la pandemia eran entre 800 y un millón, ahora están retirando plantilla”. “Hasta 2019 antes de la pandemia, tenían cientos de almacenes en todo Estados Unidos, un año y medio después abrió tantos almacenes como los que se han construido desde el año 74 hasta el 2014 en Estados Unidos”.

Este es el tercer libro que escribe sobre Amazon, aunque, Laureano confiesa: “A pesar de escribir más veces sobre Amazon, debo ser el único en el mundo que nunca ha comprado en la plataforma”.