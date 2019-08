Expertos en redes sociales: "No todo tiene que ser aparentar y quedar bien"

Las redes sociales forman parte de nuestras vidas y, en esta época del año, demostramos públicamente y más que nunca lo felices que somos en playas paradisíacas o paisajes de ensueño. Sin embargo, estas publicaciones no siempre reflejan la felicidad idílica, pero ayudan a que el número de seguidores o 'likes' aumente que, muchas veces, parece ser lo único que tiene importancia en la actualidad.

Este lunes han hablado en 'Herrera en COPE' dos expertos en comunicación y redes sociales para explicar cómo estas plataformas han pasado a formar parte de nuestro día a día.

Raquel Herrera, profesora de Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña, señala que somos miles de millones de personas las que volcamos nuestra vida en redes sociales y publicamos contenido.“Lo que ocurre es que hace 10, 15 años no existía ninguna plataforma que permitiera hacer esto, técnicamente no era posible. Ahora que sí lo es, es una expresión más de la globalización, por lo tanto, todos lo hacemos”, ha recalcado.

Estas plataformas varían en función de diversos factores: contenido, público y gustos. Facebook es la red social más antigua, lleva circulando desde 2004, por lo que la mayoría de usuarios activos son mayores. En Twitter, por ejemplo, la gente suele ser “más visceral”, las respuestas son más directas y, al tratarse de una red social de información, los temas se polarizan bastante. El público es variado, no solo hay gente mayor, también hay instituciones o periodistas. Con Instagram sí se puede apreciar el gran cambio generacional y de gustos. De las tres, esta última es la que más tarde ha aparecido y por lo tanto, en la que se encuentran más jóvenes.

Las redes sociales son la herramienta perfecta para fabricar realidades, pero Raquel considera que eso depende de la capacidad de “generar buenas impresiones y fotos bonitas”. “No todo tiene que ser aparentar o quedar bien, hay muchas situaciones en las cuales te animas a compartir contenido”, ha afirmado la profesora.

“Los profesionales de la comunicación tenemos que tenerlas, primero para ver qué pasa en ellas y después, para ponerlas a prueba”, ha asegurado Raquel.

La comunicadora aconseja a los usuarios que no se sientan obligados a compartir contenido personal y no suban fotos de niños pequeños. Si estás buscando trabajo, las redes sociales pueden ser el escenario perfecto para dar una imagen profesional, interesante y atractiva.

Pepe Santos, CEO del grupo Blogosur y profesor de la Universidad de San Isidoro, considera que las redes sociales han llegado para quedarse y forman parte de nuestra vida personal y profesional.

Actualmente, no estar presente en redes, sobre todo si eres joven, es raro. El experto asegura que la mayoría de sus alumnos son usuarios de estas plataformas y no suele darse el caso contrario.

Hace un mes, Instagram decidió poner en marcha un proyecto social, relacionado con los 'likes', en varios países. “Consiste en qué esos likes que damos desparecen públicamente, aunque cada uno los puede ver desde cuenta personal”, ha explicado Pepe.

“No verás los corazones ajenos, evitando así la comparación y la competitividad”, ha señalado.

Esta medida que para muchos influencers ha caído como un jarro de agua fría, es positiva para otros ya que, en un principio, no les afecta. Cuando ellos colaboran con una empresa o marca, tienen que enseñar sus estadísticas internas, por lo que la desaparición de los 'me gusta' a ojos del resto, no les perjudica.

El CEO considera que es una buena medida, especialmente para adolescentes, para evitar la competitividad, aunque cree que no la frenará y señala que hace falta más formación en los colegios.

El profesor tiene una recomendación para aquellas personas que se encuentren disfrutando de su verano y los muestran en redes sociales: “Siempre recomiendo subir fotografías de las vacaciones cuando ya has vuelto”.