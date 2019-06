Las mejores recetas y consejos gastronómicos de la familia Herrera

“Queridos amigos, estar en una cocina equilibra mucho, la cocina cuando uno viene de trabajar, cuando uno ha pasado un día complicado, relaja. Sentarse delante de unos mandos que controla uno, ir probando, añadirle, quitarle, corregir, intentar hacer cosas, no sé… ”Así comienza Carlos Herrera deleitando nuestros paladares para recomendarnos una de sus mejores recetas: Brandada de Bacalao.

Si por algo destaca el comunicador, además de su trayectoria profesional, es por sus famosas fotografías de platos de buen ver que comparte en las redes sociales y no dejan indiferente a nadie. Son muchas las recomendaciones que hace y numerosos los alimentos que degusta a lo largo de la semana. No te pierdas esta deliciosa receta que nos ha contado Carlos Herrera por el Día Mundial de la Tapa y las recomendaciones que nos da su hijo, Alberto Herrera.

Receta de Carlos Herrera: Brandada de Bacalao

Cogemos el bacalao, primero lo tenemos que desalar, luego lo confitamos con muchos ajos muy lentamente, que esté tranquilamente una hora larga confitándose.

Esas migas de bacalao, con esos ajos, un poco de aceite y una patata cocida la pasamos por la turmix y le añadimos un poco de bacalao recién desmigado, sin desalar, que le dará un poco más de potencia. Cuando tengamos todo esto, lo ponemos en una fuente y al grill en el horno. Si os gusta la pimienta, podéis añadirle un poco.

Consejos de Alberto Herrera

Alberto Herrera no ha querido dejar indiferente a nadie y nos ha dado pequeños y útiles consejos para cuando cocinemos ciertos platos. “A la hora de hacer un sofrito me da mucho coraje que echen la cebolla antes que el ajo, comenta”. Habrá muchos que no estén de acuerdo con esta idea pero él nos lo explica así: “Cogemos la sartén, ponemos el fuego fuerte, a continuación echamos el aceite, comprobamos que el ajo están bien picado, lo echamos y cuando el ajo baile, ponemos la cebolla y cortamos la cocción del ajo porque si no si echamos la cebolla primero el ajo no baila y se queda cocido.

Otra particularidad que le molesta mucho a Alberto Herrera es la gente que le echa mucho arroz a las paellas o queél mismo esté haciéndola y que algún amigo o ‘gracioso de turno’ le eche más cantidad: “La paella aguanta el arroz que tiene que ir en la paella”, no por querer comer más tenemos que añadirle más cantidad de arroz.