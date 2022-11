Las imágenes que confirman que Bradley Cooper e Irina Shayk han retomado su relación tras separarse en 2019

Después de meses viendo imágenes de Bradley Cooper e Irina Shayk juntos por las calles junto a su hija, parece que los rumores son ciertos. Al igual que las rupturas de las parejas que de Hollywood parecían ser las más estables, se ha convertido en algo habitual recuperar antiguos amores del mundo del famoseo. Además del retorno de Ben Affleck y Jennifer Lopez, quienes ya se han dado el 'sí quiero', Bradley Cooper e Irina Shayk parecen haber retomado la relación sentimental que se rompió el pasado 2019 tras cuatro años juntos y una hija en común.

El actor y la modelo mantenían una buena relación para poder pasar tiempo juntos en familia con su pequeña. Es por esto por lo que era normal ver a los tres juntos dando paseos o en parques. Sin embargo, hace unos días ya se dispararon los rumores de una posible reconciliación cuando se le vio celebrando juntos Halloween,

Ahora las cámaras han pillado a la pareja en una actitud tan cómplice como romántica. Los dos iban paseando, cogidos del brazo, por las calles de Nueva York en compañía de sus dos perros. Esta noticia ha sido tan llamativa que también ha sido analizada en 'Revistas del corazón', sección de María José Navarro en 'Herrera en COPE'.

"Bradley Cooper e Irina Shayk. Ya está, ya hay fotos. Ella le va echando mano al culo. Han empezado otra vez y ya está", informa la conductora del espacio. De esta manera, se confirma lo que era un secreto a voces desde el pasado 31 de octubre, cuando la modelo compartió una imagen de los dos disfrazados.

En ella aparece Irina interpretando una versión de la célebre pin-up de los años 50, Bettie Page, mientras se sienta sobre el actor, quien decidió vestirse de oso. Al igual que después fueron a buscar caramelos en familia. Además de esto, ya se les vio pasando juntos unas vacaciones en las Bahamas, donde ya aparecía cierta complicidad.

Desde su separación en 2019, ambos han mostrado en todo momento su estrecha relación y, ahora que han vuelto, se dice que podrían estar pensando en ampliar la familia. Fuentes cercanas a la pareja han declarado a 'Page Six' que a Irina "le gustaría que su hija tuviera un hermanito y que Bradley está conforme con esta idea".

Irina Shayk reportedly wants to get 'back together' with ex Bradley Cooper https://t.co/TDpnfRmMrRpic.twitter.com/LfY9udilyK